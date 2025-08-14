search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine este politicianul de la care a pornit procedura ANAF de 1 milion de euro împotriva lui Klaus Iohannis. „Eu am depus plângerea”

0
0
Publicat:

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susține că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, reprezentând chirii încasate nelegal, a fost declanșată ca urmare a unei plângeri depuse chiar de el. 

Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească 4,7 milioane de lei / Sursa foto: Hepta
Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească 4,7 milioane de lei / Sursa foto: Hepta

  „În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei. Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul... am început eu demersurile”, a precizat Vlad Gheorghe pe Facebook.

  „Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a scris pe pagina sa, Vlad Ghoerghe.

Plângerile lui Vlad Gheorghe către ANAF, depuse de anul trecut

  „De 8 ani, statul român ar trebui să facă un singur lucru - «ia-le banii soţilor Iohannis», dar asta încă nu se întâmplă. De ce? Dacă orice român simplu ar fi datornic la stat cum e Iohannis Klaus Werner, ar dura 8 ani executarea silită? Ştim toţi răspunsul la întrebarea asta şi totuşi nimic nu se schimbă. ANAF ridică din umeri, zice că n-are ce să facă pentru că soţii Iohannis întârzie intenţionat plata datoriei. Pe scurt, cele 6 case ale preşedintelui Iohannis «luate din meditaţii» au rămas doar 5 în urma unei decizii judecătoreşti definitive în 2015. Deja din 2016, soţii Iohannis nu mai sunt proprietarii unui spaţiu comercial din Sibiu, care ar trebui să revină statului român, başca 260.000 de euro pe care cei doi soţi i-au câştigat din chirii încasate fără drept pentru acel imobil”, scria Vlad Gheorghe, în urmă cu 1 an când a început să depună plângeri la ANAF pentru recuperarea banilor de la familia Iohannis. 

ANAF îi cere lui Klaus Iohannis un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF prin care i se cere să achite 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis.  

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație oficială de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin care i se solicită plata sumei de 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă valoarea chiriilor încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, potrivit Antena 3.

Potrivit informațiilor, evaluarea a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate.  

Fostul președinte ar putea fi executat silit dacă nu achită suma în termenul stabilit de Fisc

Somația transmisă de ANAF este menită să recupereze prejudiciul considerat de stat ca fiind produs prin încasarea chiriilor aferente perioadei în care Iohannis a deținut imobilul. În cazul în care suma nu va fi achitată, urmează să fie demarate proceduri de executare silită.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
mediafax.ro
image
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
playtech.ro
image
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
A fost emisă o avertizare de călătorie pentru românii care merg în Grecia. Anunțul făcut de MAE
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
400 de lei în plus la pensie pentru 2,7 milioane de români. În ce lună se vor da banii pensionarilor
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!