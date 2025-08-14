Cine este politicianul de la care a pornit procedura ANAF de 1 milion de euro împotriva lui Klaus Iohannis. „Eu am depus plângerea”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe susține că procedura prin care ANAF l-a somat pe Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, reprezentând chirii încasate nelegal, a fost declanșată ca urmare a unei plângeri depuse chiar de el.

„În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei. Anul trecut depuneam la ANAF Sibiu cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român. Pierduse procesul care stabilea că a beneficiat ilegal de una dintre multele sale case. Deci ne datora banii obținuți ilegal din chirie, plus penalități. Cum nimeni nu făcea nimic să recupereze prejudiciul... am început eu demersurile”, a precizat Vlad Gheorghe pe Facebook.

„Apoi, 6 luni mai târziu, am revenit și am cerut ANAF să își facă treaba pentru că nu mișcau nimic. Este încă un exemplu că plângerile și acțiunile juridice au finalitate până la urmă. Că niciodată nu e inutil să îți ceri drepturile sau să sesizezi o nedreptate, oricât de greoi ar părea demersul. O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt pentru ca și alți beneficiari nelegitimi ai resurselor statului să plătească prejudiciile cauzate”, a scris pe pagina sa, Vlad Ghoerghe.

Plângerile lui Vlad Gheorghe către ANAF, depuse de anul trecut

„De 8 ani, statul român ar trebui să facă un singur lucru - «ia-le banii soţilor Iohannis», dar asta încă nu se întâmplă. De ce? Dacă orice român simplu ar fi datornic la stat cum e Iohannis Klaus Werner, ar dura 8 ani executarea silită? Ştim toţi răspunsul la întrebarea asta şi totuşi nimic nu se schimbă. ANAF ridică din umeri, zice că n-are ce să facă pentru că soţii Iohannis întârzie intenţionat plata datoriei. Pe scurt, cele 6 case ale preşedintelui Iohannis «luate din meditaţii» au rămas doar 5 în urma unei decizii judecătoreşti definitive în 2015. Deja din 2016, soţii Iohannis nu mai sunt proprietarii unui spaţiu comercial din Sibiu, care ar trebui să revină statului român, başca 260.000 de euro pe care cei doi soţi i-au câştigat din chirii încasate fără drept pentru acel imobil”, scria Vlad Gheorghe, în urmă cu 1 an când a început să depună plângeri la ANAF pentru recuperarea banilor de la familia Iohannis.

ANAF îi cere lui Klaus Iohannis un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF prin care i se cere să achite 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis.

Potrivit informațiilor, evaluarea a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate.

Fostul președinte ar putea fi executat silit dacă nu achită suma în termenul stabilit de Fisc

Somația transmisă de ANAF este menită să recupereze prejudiciul considerat de stat ca fiind produs prin încasarea chiriilor aferente perioadei în care Iohannis a deținut imobilul. În cazul în care suma nu va fi achitată, urmează să fie demarate proceduri de executare silită.