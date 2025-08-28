search
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma amețitoare pe care o are de plătit

ANAF îi cere fostului preşedinte Klaus Iohannis şi soţiei sale să predea cheile imobilului din centrul Sibiului și să plătească voluntar aproape 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii încasate între 1999 și 2015. Suma ar urma să fie stabilită definitiv în instanță.

Klaus Iohannis trebuie să preda cheile de la imobilul din Sibiu. FOTO: arhivă
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis familiei fostului președinte Klaus Iohannis solicitarea de a preda cheile imobilului din Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu, și de a achita voluntar sumele aferente chiriilor încasate în perioada 1999-2015. Acestea au fost actualizate cu indicele de inflație și cu dobânda legală, informează Profit.ro.

ANAF a înscris deja dreptul de proprietate pentru jumătate din imobil, în timp ce pentru cealaltă jumătate litigiul este încă în desfășurare.

Cum spațiul nu este ocupat efectiv, cererea se referă, de fapt, la predarea cheilor, însă demersul ar putea depinde și de cooperarea celuilalt coproprietar, cu care statul se află în proces pentru recuperare.

Potrivit informațiilor publice, la jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.

Cu toate acestea, familia fostului preşedinte Klaus Iohannis nu poate fi executată pentru această datorie, întrucât nu este vorba despre o creanță fiscală. Cel mai probabil, cuantumul final va fi stabilit în instanță, după ce se vor lua în calcul și cheltuielile efectuate de fostul proprietar pentru spațiul respectiv.

Potrivit aceleiaşi surse, ANAF a precizat că notificarea transmisă reprezintă doar o cerere de plată voluntară.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015, au transmis reprezentanţii ANAF.

Instituția subliniază totodată că detaliile legate de natura și cuantumul obligațiilor fiscale sau veniturile încasate sunt protejate de secretul fiscal, conform Codului de procedură fiscală.

Demersul ANAF este oarecum surprinzător, în condițiile în care anterior instituția anunţase că intenționează să aștepte soluționarea procesului pentru cealaltă jumătate a imobilului, proces care ar putea fi finalizat abia în prima parte a anului viitor.

Spațiul comercial vizat nu mai este folosit din 2015. În perioada 2001-2015, familia Iohannis a obținut venituri consistente din chirii, însă valoarea finală pe care statul o va recupera trebuie recalculată, luând în considerare și taxele, cheltuielile de întreținere și alte costuri legate de imobil.

