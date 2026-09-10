 Fondurile pentru programul „Anghel Saligny” s-au epuizat. Ministerul Dezvoltării suspendă plățile către beneficiari | adevarul.ro
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Fondurile pentru programul „Anghel Saligny” s-au epuizat. Ministerul Dezvoltării suspendă plățile către beneficiari

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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) transmite că fondurile bugetare alocate în acest an Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate, motiv pentru care depunerea solicitărilor de transfer va fi suspendată începând cu 11 septembrie.

Ministrul a explicat cui se aplică măsura
Ministrul a explicat cui se aplică măsura Foto: FB Cseke Attila

Anunțul privind epuizarea fondurilor bugetare alocate programului „Anghel Saligny” pentru anul în curs a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, într-un comunicat transmis de Minister:

„În aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie 2026, urmând să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului”.

Măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene, prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată.

„Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate”, se mai arată în comunicat

Ministerul Dezvoltării precizează că pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate:

„În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile”.

Totodată, sumele aferente contribuției de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, se mai arată în comunicat.

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” se finanțează investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare.

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