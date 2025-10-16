„Am încălcat legea”. Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am făcut gem. Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat ironic la declarațiile făcute de șeful ANAF, Adrian Nica, privind GAP-ul de TVA și impactul produselor de consum propriu asupra colectării taxelor.

„Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră. Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște «probele»? Șase borcane de gem-șase lovituri ascunse la buget”, a scris Hunor pe pagina sa de Facebook.

Politicianul a continuat, ironizând declarațiile șefului ANAF. „Serios acum: președintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: «Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităților». Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazioniști, nu pe bunicile care fac conserve?”

Declarația liderului UDMR vine după ce președintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că produsele realizate pentru consum propriu, cum este gemul de casă, ar putea afecta colectarea generală a TVA, conform interpretării Comisiei Europene.