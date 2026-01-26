search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Alerte cu bombă și amenințări cu moartea în Ungaria: un tânăr român de 17 ani, printre suspecți

Publicat:

Un adolescent român în vârstă de 17 ani, din județul Bihor, și alți trei tineri din Ungaria sunt cercetați pentru implicarea într-o amplă serie de amenințări teroriste și cu moartea, care au creat panică în mai multe orașe ungare în vara anului 2025. Ancheta a beneficiat și de sprijinul Poliției Române.

Ancheta a fost declanșată în luna iulie 2025. FOTO: Shutterstock
Ancheta a fost declanșată în luna iulie 2025. FOTO: Shutterstock

Se pare că tinerii, printre care și hackerul român de 17 ani, lansau amenințări teroriste și cu moartea prin telefon. Ei sunau diverse instituții și persoane din Ungaria și anunțau atacuri cu bombă asupra unor școli, biserici și clădiri rezidențiale. Apelurile lor vizau și persoane individuale sau chiar echipaje de poliție.

Investigația este derulată de Biroul Național de Cercetări din cadrul Poliției Ungare, Centrul de Combatere a Terorismului și Inspectoratul General de Poliție din Nagykanizsa, potrivit postului public Hirado și informațiilor publicate pe site-ul police.hu. Aceștia au făcut, la 20 ianuarie 2026, percheziții simultane în trei locații din Ungaria și una din România, în cadrul unei operațiuni comune cu autoritățile române.

Ancheta a fost declanșată în luna iulie 2025, după ce mai multe instituții și persoane din Ungaria au primit apeluri care anunțau atacuri cu bombă asupra unor școli, biserici și clădiri rezidențiale sau amenințări directe la adresa unor cetățeni și echipaje de poliție. Alarmele false, de tip „swatting”, au dus la mobilizarea unor forțe importante de ordine publică.

Anchetatorii au stabilit că suspecții acționau prin intermediul platformei Discord, unde, în urma unor conflicte cu alți utilizatori, au obținut date personale și numere de telefon pe care le-au folosit pentru a formula sesizări mincinoase către autorități și pentru acțiuni de tip „doxing”, divulgarea datelor personale ale unor terţi în scop de intimidare.

Cei patru suspecți identificați sunt un român de 17 ani din Bihor, un minor de 16 ani din Kisvárda, un tânăr de 18 ani din Nyíregyháza și un bărbat de 20 de ani din Budapesta. În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane, computere și dispozitive de stocare, iar datele din conturile online ale acestora au fost securizate.

Adolescentul român este cercetat în libertate pentru suspiciuni de terorism, alarmare publică, denunț calomnios și utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal. Și minorul maghiar de 16 ani este anchetat în stare de libertate, în timp ce în cazul celorlalți doi tineri urmează să se stabilească eventuale măsuri preventive.

Autoritățile ungare au anunțat că investigațiile vor continua, urmând ca dosarele să fie reunite.

