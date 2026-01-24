Scurgere masivă de informații. Aproape 150 de milioane de conturi ar putea fi compromise. Utilizatorii Gmail, cei mai expuși

Zeci de milioane de date de autentificare online au fost compromise în urma unei scurgeri masive de informații, iar utilizatorii Gmail se află printre cei mai afectați. Aproximativ 149 de milioane de credențiale au fost furate.

Expertul în securitate cibernetică Jeremiah Fowler a descoperit o bază de date uriașă, care conținea aproximativ 149 de milioane de credențiale furate, inclusiv adrese de email, nume de utilizator, parole și linkuri directe către paginile de autentificare ale conturilor.

„Am văzut mii de fișiere care includeau emailuri, username-uri, parole și linkuri către paginile de logare sau autorizare ale conturilor”, a declarat Fowler, citat de Daily Mail.

Cele mai multe date compromise proveneau de la Gmail – aproximativ 48 de milioane de conturi. Urmau Facebook, cu circa 17 milioane, Instagram – 6,5 milioane, Yahoo Mail – 4 milioane, Netflix – aproximativ 3,4 milioane și Outlook – 1,5 milioane. De asemenea, au fost identificate date aparținând utilizatorilor de iCloud, TikTok, OnlyFans, Binance, dar și unor domenii educaționale (.edu).

Potrivit specialistului, baza de date a fost lăsată expusă public online, astfel încât oricine ar fi putut avea acces la informațiile sensibile ale victimelor din întreaga lume. Datele par să fi fost colectate cu ajutorul unor programe malware de tip „infostealer” și keylogger, care fură în mod discret parolele și datele de autentificare de pe dispozitivele infectate.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru Daily Mail că setul de date nu reprezintă o breșă nouă de securitate, ci o agregare a unor informații compromise anterior, colectate de programe malițioase. Compania a precizat că are sisteme automate care blochează conturile și forțează resetarea parolelor atunci când sunt detectate astfel de scurgeri.

Expertul în securitate cibernetică Jeremiah Fowler avertizează că existența adreselor de email, a parolelor și a linkurilor exacte de autentificare crește semnificativ riscul de atacuri informatice, fraude, furt de identitate și campanii de phishing extrem de convingătoare.

Expertul recomandă utilizatorilor să își actualizeze sistemele de operare, să folosească soluții de securitate, să verifice aplicațiile instalate și permisiunile acordate și să își schimbe de urgență parolele, mai ales dacă suspectează că dispozitivele lor ar fi putut fi infectate cu malware.