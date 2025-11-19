Atac cu drone rusești în regiunea ucraineană Harkov: 36 de răniți iar țara se află în stare de alertă aeriană

Rusia a lansat un atac cu drone în regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv şi a făcut 36 de răniţi în capitala sa, a raportat poliţia regională miercuri dimineaţa, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană.

Poliţia regională a raportat un „atac masiv” cu drone contra districtelor Slobidski şi Osnovianski din Harkov. Acest atac a provocat distrugeri în „mai mult de zece imobile de locuinţe”, potrivit unui mesaj postat pe Telegram. Forţele de ordine au înregistrat „36 de răniţi, printre care copii”, scrie Agerpres.

Potrivit guvernatorului Oleg Sinegubov, forţele ruse au lansat 19 drone contra acestui oraş situat în apropiere de frontiera rusă, al doilea cel mai populat al Ucrainei înainte de invazia lansată de Moscova în februarie 2022, şi „un imobil de nouă etaje a fost lovit, apoi a luat foc”.

În timpul nopţilor precedente, lovituri ruse cu rachete au făcut în total cel puţin patru morţi în regiunea Harkov, printre care o adolescentă de 17 ani.

Miercuri dimineaţa, întreaga Ucraină se afla în stare de alertă aeriană. Autorităţile mai multor oraşe din vestul Ucrainei i-au îndemnat pe locuitori la prudenţă.

„Inamicul atacă vestul Ucrainei cu drone. Nu ignoraţi alerta! Rămâneţi în adăposturi”, a scris pe Telegram primarul oraşului Liov (Lviv, Lvov), regiune atacată mai puțin decât altele după 2022.

Rusia atacă aproape zilnic Ucraina cu drone și rachete, vizând mai ales infrastructura energetică, în timp ce Kievul lovește instalații rusești. Pe front, armata rusă avansează și a cucerit trei sate. Moscova cere ca Ucraina să recunoască cedarea de teritorii, cerere considerată inacceptabilă de ucraineni.