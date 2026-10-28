Alertă în Caraș-Severin după furtul unei arme de vânătoare și a zece cartușe. Suspectul a fost identificat şi e căutat inclusiv cu drone şi un câine

O amplă operațiune de căutare este în desfășurare în Caraș-Severin, după ce o armă de vânătoare și zece cartușe au fost furate dintr-o locuință.

La căutări participă forţe de ordine şi voluntari. Foto: opiniatimisoarei

Furtul a fost comis, potrivit anchetatorilor, în urmă cu aproximativ o săptămână, într-o casă din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva. Persoana bănuită ar fi forțat ușa de la intrare, apoi a luat una dintre cele două arme de vânătoare păstrate legal într-o cutie metalică. Odată cu arma, au dispărut și zece cartușe.

Polițiștii au reușit între timp să obțină indicii privind identitatea celui bănuit de furt, însă, când s-au dus după el pentru a-l duce la audieri, acesta dispăruse deja. Arma şi muniţia sunt şi ele de negăsit.

În acest context, autoritățile au mobilizat forțe suplimentare pentru a-i da de urmă suspectului. La căutări participă polițiști din mai multe structuri, jandarmi și voluntari, iar echipele au la dispoziție drone, camere cu termoviziune și un câine special antrenat să urmărească mirosul.

„Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin desfășoară activități specifice de căutare în vederea depistării unei persoane bănuite de sustragerea unei arme de vânătoare și a muniției aferente, dintr-o locuință situată în satul Poiana Lungă, comuna Cornereva.

La activitățile de căutare participă polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin și de voluntari. Pentru eficientizarea operațiunilor sunt utilizate drone, camere cu termoviziune și un câine de urmă.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au obținut indicii cu privire la identitatea persoanei bănuite și continuă acțiunile pentru localizarea și depistarea acesteia.

Din verificările efectuate a reieșit că, în perioada 21-25 octombrie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o locuință din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, prin forțarea ușii de acces, iar dintr-o cutie metalică în care erau păstrate legal două arme de vânătoare ar fi sustras una dintre acestea, precum și 10 cartușe.

Având în vedere că arma sustrasă nu a fost recuperată, polițiștii recomandă cetățenilor să nu încerce să abordeze sau să imobilizeze persoana căutată și să nu se apropie de aceasta dacă o observă. Orice informație care poate contribui la localizarea persoanei trebuie comunicată de îndată poliției, prin apelarea numărului unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș-Severin, citaţi de opiniatimisoarei.