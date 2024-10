Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut de polițiști, în județul Bacău, după ce s-a deghizat în măicuță și a cerut bani oamenilor susținând că este bolnav și că are nevoie de o intervenție medicală.

Bărbatul din municipiul Moinești a fost prins în flagrant delict, pe 31 octombrie, de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Bacău. Individul este bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

„Cel în cauză era deghizat în măicuță și ar fi pretins și primit de la un bărbat de 37 de ani, din comuna Mărgineni, o sumă de bani, necesară unei presupuse intervenții medicale”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

Pe bărbat îl cheamă Bobi și umblă din oraș în oraș, îmbrăcat în măicuță, pentru a cerși pe străzi. Bărbatul își schimbă vocea ca să pară feminină și cere bani, de cele mai multe ori în scopuri caritabile, însă totul este o înșelătorie.

Acesta își cumpără materiale textile de la magazine și își face singur haine de măicuță.

Bărbat reținut după ce s-a deghizat în măicuță

„Daca iau hainele astea pe mine, iau 10 lei, 20 de lei de la cineva, am făcut și 5.000 de lei. Polițiștii te găsesc pe calculator că ești suspect. Nu am plătit niciuna (n.r. – amenzi), păi, ce fac dacă plătesc 2, 3, 4 amenzi, nu mai rămân cu nimic. Am multe amenzi pentru cerșetorie, doar nu dau în cap nimănui. Mereu am hainele de măicuță la mine. Dacă nu aș avea hainele acestea, nu aș putea trăi. Dacă te duci la cerșit așa, îmbrăcat normal, te scuipă omul când te vede”, povestea Bobi într-un videoclip pe platforma TikTok, potrivit BZI.

Iar pentru el a devenit o obișnuință să cerșească în timp ce este îmbrăcat în măicuță pentru că primește bani mai ușor.

„În civil nu ai să vezi un leu de la un domn sau de la o doamnă, îți zic că să te duci la muncă, că ești bun de muncă. Te mai și bate lumea, așa, cu hainele nu am treabă. Le cumpăr de la magazine materialele și după îmi fac haine de măicuță”, mai spunea acesta în videoclip.

Iar Bobi de la Moinești este chiar viral pe TikTok.

În urma cercetărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

IPJ Bacău transmite că, potrivit art. 244 din Codul Penal, „inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani”.