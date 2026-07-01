O dronă a fost detectată de radarele MApN, aproape de granița cu Ucraina. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat miercuri, 1 iulie, la ora 13:20, o țintă aeriană aflată la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. În urma evoluției situației din proximitatea frontierei, autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. Mesajul RO-Alert a fost emis la ora 14:09.

Ca urmare a detectării țintei aeriene, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol la ora 14:10.

De asemenea, a decolat și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române, pentru monitorizarea situației din zona de frontieră.

Reprezentanții MApN au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici impacturi la sol ale vreunui vehicul aerian.