Cum arată noile ambulanțe care au apărut pe străzile din România. Sunt de ultimă generație și intervin la urgențe majore

Flota Serviciilor de Ambulanță se modernizează cu ambulanțe de tip C2 de ultimă generație, echipate cu tehnologie de vârf pentru intervenții medicale majore, de la ventilator mecanic și defibrilator modern, până la ECHO FAST portabil și sistem de dezinfecție cu ozon.

Flota Serviciilor de Ambulanță Județene se îmbogățește cu noi utilitare de tip C2 de ultimă generație, destinată intervențiilor de urgență majore.

Noile achiziții sunt echipate cu tehnologie de vârf, inclusiv un ventilator mecanic, un defibrilator modern și un ECHO FAST portabil, esențial pentru diagnosticarea rapidă a hemoragiilor interne, potrivit iasitvlife.ro.

În premieră, ambulanța dispune și de un sistem de dezinfecție cu ozon, care asigură un mediu steril pentru pacienți și protejează personalul medical.

Datorită acestor echipamente performante, echipa medicală va putea oferi îngrijiri de nivel spitalicesc direct la locul intervenției, marcând un pas important în modernizarea serviciului de urgență din România.

→ Imaginea 1/5: Ambulanțele noi de tip C2 au ajuns deja în mai multe zone din țară / Sursa foto: SJA Iasi

Primele ambulanțe de acest tip au ajuns la Iași și la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Pe aceste ambulanțe vor opera echipaje formate din medic, asistent și ambulanțier. Toți vor putea oferi, datorită acestor noi dotări, îngrijiri de nivel comparabil cu cele din spital chiar la locul intervenției.

Cu un parc auto în care multe autosanitare se confruntă cu uzură accentuată, această nouă ambulanță reprezintă un pas important spre modernizarea sistemului intervențiilor de urgență.

Echipajele medicale au primit cu entuziasm noile autospeciale care au ajuns în parcul auto al Serviciului de Ambulanță și au postat imaginile foto și video pe Facebook.