Video DSU a inaugurat două unități de terapie mobilă aeriană. Pot fi transportați, simultan, câte patru pacienți în stare critică

Departamentul pentru Situații de Urgență a incheiat proiectul privind modernizarea soluțiilor de evacuare aero-medicală prin achiziția unui modul medical specializat, capabil să transporte simultan până la patru pacienți aflați în stare critică.

Luni, 25 august, la Baza 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, a avut loc evenimentul de închidere a proiectului „Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)”, implementat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii, a avut ca obiectiv modernizarea soluțiilor de evacuare aero-medicală prin achiziția unui modul medical specializat, capabil să transporte simultan până la patru pacienți aflați în stare critică”, a explicat luni, 25 august, IGSU, într-o postare pe Facebook.

Ce dotări are un astfel de modul

Ce presupune un astfel de modul? Toate aparatura de care medicii au nevoie atunci când îngrijesc un pacient aflat în stare critică - de la targă până la aparat pentru pacienții care necesită intubare - sunt așezate pe o ramă metalică foarte solidă, potrivit Știrilor ProTV.

Este vorba de un aparat pentru aspirare fluide, defibrilatorul, mai multe injectomate etc. Sub targă sunt mai multe spații de depozitare.

Modulele sunt dotate și cu un aparat destinat acelor echipamente medicale care necesită să stea la o anumită temperatură și buteliile cu oxigen.

Tărgile sunt compatibile cu cele care se află deja pe ambulanțe, iar un astfel de modul poate fi foarte ușor instalat într-un avion de transport aerian, potrivit sursei citate.

La Baza Militară 90 au fost însă inaugurate două unități pentru terapie mobilă aeriană, nu una.

Celălalt modul inaugurat este deja instalat în avionul de tip Spartan al Bazei Aeriane 90, din Otopeni. Militarii au introdus modulul de terapie intensivă în aeronavă în șapte minute.

Până acum, pacienții în stare critică erau transportați cu două avioane aflate deja în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviație.Acum, România și-a dublat capacitatea, putând fi transportați simultan opt pacienți.

Totodată s-au îmbunătățit și condițiile de transport, pentru că totul este mult mai fix, spun medicii care au participat la astfel de misiuni de transport aerian.

Prețul celor două unități mobile de terapie intensivă aeriană se ridică undeva la puțin peste 900.000 euro: 75% din sumă provine din fonduri europene nerambursabile, restul fiind suportat de către România.

Inițiativa a fost salutată și de Comisia Europeană, care, printr-un reprezentant, a felicitat România pentru achiziție, țara noastră fiind printre puținele state europene care au în dotare așa ceva.