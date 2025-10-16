search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce este GAP-ul de TVA: unde are dreptate si unde greșește șeful ANAF. Economist: „Acești bani nici nu ar putea să fie colectați”

0
0
Publicat:

Declarația președintelui ANAF privind influențarea GAP-ului de TVA de produsele realizate în gospodărie a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat.

Magiun de prune FOTO: Arhivă, Adevărul
Magiun de prune FOTO: Arhivă, Adevărul

Economistul Christian Năsulea a comentat includerea produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.

„În trecut, metodologia pentru calculul GAP-ului de TVA includea foarte multe lucruri care țineau de autoconsum. Chestiuni precum gemul făcut de bunica, ouăle de la găinile din curte sau cozonacii consumați acasă puteau apărea în statistici, însă impactul asupra economiei nu este unul extraordinar de mare”, a explicat Năsulea, într-o intervenție la Antena 3.

Economistul a subliniat că, deși afirmația șefului ANAF, Adrian Nica, este corectă, mesajul transmis publicului ar fi trebuit să fie mai clar: fiscul nu intenționează să perceapă TVA de la bunicuțe sau persoane care produc pentru uz propriu.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați, a precizat Năsulea.

Avocatul Biriș: „România nu știe de fapt de unde vine diferența de TVA”

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș a reacționat la recentele declarații ale șefului ANAF privind diferența dintre TVA colectată și cea care ar fi trebuit să fie încasată (GAP-ul de TVA), apreciind că, într-o anumită măsură, oficialul are dreptate.

„Parțial corect… Da, autoconsumul generează GAP de TVA. Asta e evident și normal, mai ales în zona rurală. Numai că zone rurale și autoconsum au și bulgarii, și ungurii, și polonezii, și nemții, și spaniolii, și italienii. Toți au. Dar niciuna dintre aceste țări nu înregistrează GAP-uri de peste 30%”, a explicat Biriș, într-o postare pe Facebook. 

El a subliniat că Institutul CASE, care calculează GAP-ul folosind aceeași metodologie în toate statele membre, ia în considerare și autoconsumul atunci când realizează estimările. Totuși, avocatul recunoaște că România încă nu are claritate asupra structurii exacte a diferenței de TVA.

Citește și: TVA pe gemul bunicii. Orban, despre afirmațiile șefului Fiscului: „Trebuie să se schimbe comportamentul ANAF. Declarația, o stupizenie”

„Ce înțeleg eu de aici este că România încă nu știe, de fapt, care este structura GAP-ului. Înțeleg că parteneriatul anunțat în primăvară de fostul ministru de Finanțe cu UBB și ASE pentru calculul structurii GAP-ului a rămas la stadiul de declarații, nu a produs rezultate... De ce nu avem astfel de calcule? Cum a putut Ministerul Finanțelor condus de dl Boloș să implementeze măsuri care ne-au costat multe miliarde, în scopul reducerii GAP-ului, fără să știe de unde vine hoția?”, a întrebat retoric Biriș.

„Sincer, sper ca acum subiectul deschis, poate reușim și noi să tragem o concluzie (oficială) pe structura GAP-ului, că doar așa știm ce trebuie făcut. De ce nu s-a făcut până acum (că nu putea dl Nica să facă în mare lucru în 2 luni)? Nu cumva pentru că rezultatele ar arăta ceea ce mulți încă nu vor să se știe și vom înțelege ipocrizia menținerii plăților fracționate? Urmărim cu atenție și interes”, a adăugat avocatul. 

Ce este gap-ul de TVA

Specialiștii explică însă că termentul „gap” în engleză înseamnă, de fapt, „decalajul de TVA” – diferența dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel efectiv încasat.

„Azi am primit foarte multe întrebări: <Radu, ce înseamnă GAP de TVA?> Cred că 80% dintre oameni vorbesc astăzi despre acest subiect”, a spus economistul Radu Georgescu.

Potrivit acestuia, panica a pornit de la declarația șefului ANAF, care a menționat că „GAP-ul de TVA” poate fi influențat și de autoconsum – exemplul borcanelor de gem sau murături făcute acasă..

Radu Georgescu subliniază că menționarea autoconsumului casnic drept factor pentru GAP-ul de TVA este mai degrabă anecdotică: „Cine știe câte borcane de murături consumăm noi într-un an și câte consumă bulgarii?”

Potrivit experților în fiscalitate, GAP-ul de TVA este afectat în principal de evaziunea fiscală , insolvențele și falimentele cu datorii mari către stat, erori de raportare sau declarare a TVA, neplata la termen, ori scutiri și facilități fiscale prost administrate.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
gandul.ro
image
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
mediafax.ro
image
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț
playtech.ro
image
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! Ce se întâmplă cu salariile românilor
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!