Ce este GAP-ul de TVA: unde are dreptate si unde greșește șeful ANAF. Economist: „Acești bani nici nu ar putea să fie colectați”

Declarația președintelui ANAF privind influențarea GAP-ului de TVA de produsele realizate în gospodărie a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat.

Economistul Christian Năsulea a comentat includerea produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.

„În trecut, metodologia pentru calculul GAP-ului de TVA includea foarte multe lucruri care țineau de autoconsum. Chestiuni precum gemul făcut de bunica, ouăle de la găinile din curte sau cozonacii consumați acasă puteau apărea în statistici, însă impactul asupra economiei nu este unul extraordinar de mare”, a explicat Năsulea, într-o intervenție la Antena 3.

Economistul a subliniat că, deși afirmația șefului ANAF, Adrian Nica, este corectă, mesajul transmis publicului ar fi trebuit să fie mai clar: fiscul nu intenționează să perceapă TVA de la bunicuțe sau persoane care produc pentru uz propriu.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați”, a precizat Năsulea.

Avocatul Biriș: „România nu știe de fapt de unde vine diferența de TVA”

Avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș a reacționat la recentele declarații ale șefului ANAF privind diferența dintre TVA colectată și cea care ar fi trebuit să fie încasată (GAP-ul de TVA), apreciind că, într-o anumită măsură, oficialul are dreptate.

„Parțial corect… Da, autoconsumul generează GAP de TVA. Asta e evident și normal, mai ales în zona rurală. Numai că zone rurale și autoconsum au și bulgarii, și ungurii, și polonezii, și nemții, și spaniolii, și italienii. Toți au. Dar niciuna dintre aceste țări nu înregistrează GAP-uri de peste 30%”, a explicat Biriș, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că Institutul CASE, care calculează GAP-ul folosind aceeași metodologie în toate statele membre, ia în considerare și autoconsumul atunci când realizează estimările. Totuși, avocatul recunoaște că România încă nu are claritate asupra structurii exacte a diferenței de TVA.

„Ce înțeleg eu de aici este că România încă nu știe, de fapt, care este structura GAP-ului. Înțeleg că parteneriatul anunțat în primăvară de fostul ministru de Finanțe cu UBB și ASE pentru calculul structurii GAP-ului a rămas la stadiul de declarații, nu a produs rezultate... De ce nu avem astfel de calcule? Cum a putut Ministerul Finanțelor condus de dl Boloș să implementeze măsuri care ne-au costat multe miliarde, în scopul reducerii GAP-ului, fără să știe de unde vine hoția?”, a întrebat retoric Biriș.

„Sincer, sper ca acum subiectul deschis, poate reușim și noi să tragem o concluzie (oficială) pe structura GAP-ului, că doar așa știm ce trebuie făcut. De ce nu s-a făcut până acum (că nu putea dl Nica să facă în mare lucru în 2 luni)? Nu cumva pentru că rezultatele ar arăta ceea ce mulți încă nu vor să se știe și vom înțelege ipocrizia menținerii plăților fracționate? Urmărim cu atenție și interes”, a adăugat avocatul.

Ce este gap-ul de TVA

Specialiștii explică însă că termentul „gap” în engleză înseamnă, de fapt, „decalajul de TVA” – diferența dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel efectiv încasat.

„Azi am primit foarte multe întrebări: <Radu, ce înseamnă GAP de TVA?> Cred că 80% dintre oameni vorbesc astăzi despre acest subiect”, a spus economistul Radu Georgescu.

Potrivit acestuia, panica a pornit de la declarația șefului ANAF, care a menționat că „GAP-ul de TVA” poate fi influențat și de autoconsum – exemplul borcanelor de gem sau murături făcute acasă..

Radu Georgescu subliniază că menționarea autoconsumului casnic drept factor pentru GAP-ul de TVA este mai degrabă anecdotică: „Cine știe câte borcane de murături consumăm noi într-un an și câte consumă bulgarii?”

Potrivit experților în fiscalitate, GAP-ul de TVA este afectat în principal de evaziunea fiscală , insolvențele și falimentele cu datorii mari către stat, erori de raportare sau declarare a TVA, neplata la termen, ori scutiri și facilități fiscale prost administrate.