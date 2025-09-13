search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Administrația „Apele Române” are un nou director. Anunțul ministrului Mediului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă dimineață că la conducerea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” a fost numit un nou director interimar.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a numit un nou director la conducerea „Apele Române”

„Am luat decizia de a schimba conducerea Aspele Române. Vrem să înceapă o nouă etapă, pentru că avem inclusiv jaloane PNRR de îndeplinit.

Am avut mai multe analize de-a lungul timpului cu rivire la fondurile europene care au fost ratate, peste 300 de milioane de euro care s-ar fi putut transforma în diguri, să nu mai fie distruse comunități întregi.

Știm cu toții discuția de la Praid. Nu există nicio explicație, pentru că era un risc moderat. În 2023 a fost nodificat planul de risc.

Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, este vorba de Florin Ghiță, care a fost șef al Administrației Bazinale Ilfov – București. Are calitatea de inginer, e un om care a lucrat, va avea un mandat clar de reorganizare.”, a declarat ministrul Mediului.

Oficialul a anunțat că a trimis deja Corpul de Control la „Apele Române”.

Este o instituție care trebuie reformată. Noi trebuie să lucrăm cu noua conducere, să creștem capacitatea acestei instituții de a atrage bani”, a adăugat Buzoianu.

Pe PNRR mai există un proiect privind cadastrul apelor, unde există o implementare de 70%, și mai aeste unul de achiziție de echipamente. Ambele vor fi finnalizate până în august anul viitor.

Mai avem un jalon din PNRR care vorbește despre o lege a apelor. Resursele financiare trebuie prioritizate, s fie folosiți banii din legea apeloor în mod strategic pentru aceste proiecte”, a adăugat ea.

Întrebată despre sporurile de la „Apele Române”, ministrul a spus că încă nu au fost analizate, dar cu siguranță se va întâmpla și acest lucru.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Sorin Lucaci. ”România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, explică Buzoianu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Alertă! Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
playtech.ro
image
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Cine a fost Willy Pragher, fotoreporterul artist al Bucureștiului interbelic
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome