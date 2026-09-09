 Adevărul despre militarii români implicați în misiunea pentru Ucraina. Anunțul de la Cotroceni: „Nu luptă, nu merg pe front” | adevarul.ro
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Adevărul despre militarii români implicați în misiunea pentru Ucraina. Anunțul de la Cotroceni: „Nu luptă, nu merg pe front”

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Administrația Prezidențială respinge informațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari pe frontul din Ucraina și susține că este vorba despre o „narațiune falsă” și o „manipulare alarmistă”.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării cu cel mult 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, însă aceștia nu vor participa la lupte și nu vor fi desfășurați pe teritoriul ucrainean.

„În ultimele zile, se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, a transmis Administrația Prezidențială.

România, afectată de războiul din Ucraina

Administrația Prezidențială subliniază că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei are implicații directe asupra securității României, în condițiile în care țara noastră are graniță cu Ucraina și face parte din regiunea Mării Negre.

„Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm, așadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acțiunilor militare rusești”, a precizat Administrația Prezidențială.

Potrivit instituției, principala preocupare a României este protejarea cetățenilor și consolidarea securității naționale. Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate.”, subliniază instituția.

România participă la „Coaliția de voință” pentru Ucraina

Administrația Prezidențială explică faptul că România participă la „Coaliția de voință pentru Ucraina”, un format internațional care are ca obiectiv pregătirea unor garanții pentru Ucraina în eventualitatea încheierii unui acord de încetare a focului.

Nicușor Dan avertizează că România este vulnerabilă la campaniile de dezinformare și promite capabilități de combatere în următoarele șase luni

„Un astfel de format este Coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanții de pace și stabilitate pentru întreaga noastră regiune”, a transmis Administrația Prezidențială.

Astfel, instituția amintește că, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, în vederea implementării deciziilor luate la nivel politic în domeniul militar.

Cel mult 20 de militari români, pentru activități de coordonare

Administrația Prezidențială precizează că participarea României la această structură militară nu presupune trimiterea de trupe combatante în Ucraina.

„Faptele reale și verificabile sunt următoarele:

Nicio prezență pe front: Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, susține Administrația Prezidențială.

Instituția precizează că militarii români care ar urma să participe la această structură vor avea roluri de stat major și vor fi implicați în activități de planificare, comandă și control.

„Efectiv militar românesc extrem de redus care participă la munca de coordonare, nu de luptă: Participarea României cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicați exclusiv în activități de planificare, comandă și control”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Unde vor fi militarii români

Un alt aspect subliniat de Administrația Prezidențială este legat de locul în care își desfășoară activitatea Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei.

Potrivit instituției, structura de comandă are caracter rotațional și funcționează în Franța și Marea Britanie, pe teritoriul unor state aliate.

„Locație sigură, pe teritoriu Aliat: Structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului”, a precizat instituția. 

Astfel, Administrația Prezidențială susține că participarea militarilor români la această structură nu înseamnă implicarea lor directă în războiul din Ucraina.

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