Activitate intensă la Baza 90 Otopeni în pragul expirării ultimatumului dat de Trump Iranului. Avioanele-cisternă KC‑135, pregătite pentru misiuni

Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni a înregistrat marți o activitate intensă. Mai multe avioane‑cisternă americane KC‑135 au fost staționate aici în ziua în care expiră ultimatumul președintelui SUA, Donald Trump, adresat Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Mediafax.

Pe pista Bazei 90 „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” de la Otopeni se află mai multe aeronave KC‑135, fiecare capabilă să transporte peste 60 de tone de combustibil pentru realimentare în aer

Prezența lor în România are loc pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu și al termenului-limită impus Teheranului.

Ultimatumul lui Trump expiră în această seară: „O întreagă civilizație va muri în această noapte”

Într-o postare publicată marți, 7 aprilie, pe Truth Social, Donald Trump a transmis un mesaj cu ton apocaliptic:

„O întreagă civilizație va muri în această noapte și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla (…) Vom afla în această noapte, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii”.

Președintele american avertizează că, dacă Iranul nu acceptă acordul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, infrastructura țării ar putea fi lovită masiv.

Donald Trump susține că armata americană are capacitatea de a distruge „fiecare pod” și „fiecare centrală electrică” din Iran.

Teheranul a respins ultimatumul și a amenințat că va răspunde prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, ceea ce ar putea afecta grav aprovizionarea globală cu energie.

Echipamente și forțe americane, dislocate temporar în România

Prezența aeronavelor americane la Baza 90 Otopeni face parte dintr-o dislocare temporară aprobată de Parlamentul României pe 11 martie, la solicitarea CSAT și la cererea Pentagonului.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, explica atunci președintele Nicușor Dan.

Dislocarea are loc în contextul conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu și al intensificării operațiunilor militare americane în regiune.