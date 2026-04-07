Video Forțele israeliene au lovit mai multe poduri în centrul Iranului. Cel puțin două persoane au fost ucise

Forțele israeliene au finalizat o nouă serie de atacuri extinse împotriva Iranului, lovind cel puțin două poduri din centrul țării. Atacurile au fost confirmate de autoritățile din Iran.

Armata israeliană a anunțat că „a încheiat recent o amplă serie de atacuri care au țintit zeci de elemente de infrastructură aparținând regimului terorist iranian în mai multe regiuni ale Iranului”, potrivit unui comunicat militar israelian, citat de Agerpres.

La rândul lor, autoritățile iraniene au confirmat atacuri care au lovit cel puțin două poduri din centrul țării, la sud de capitala Teheran.

„În urmă cu câteva minute, agresorul inamic americano-sionist a atacat podul feroviar Yahya Abad în orașul Kashan”, a declarat viceguvernatorul provinciei Isfahan din centrul Iranului, Akbar Salehi. „În acest atac, două persoane au fost ucise și trei au fost rănite”, a adăugat oficialul iranian.

Atacul vine după ce președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unei conferințe de presă ținută luni, 6 aprilie, la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să distrugă complet infrastructura critică a Iranului într-un interval foarte scurt dacă nu se ajunge la un acord.

„Mă refer la o distrugere completă până la ora 12. Și s-ar putea întâmpla pe parcursul a patru ore, dacă am vrea. Nu vrem ca asta să se întâmple”, a spus Trump.

Casa Albă a confirmat luni că un armistițiu de 45 de zile a fost propus de țări mediatoare în războiul cu Iranul, însă a susținut că președintele Donald Trump a respins propunerea. Ulterior, ministrul pakistanez de Externe a afirmat că negocierile privind o posibilă încetare a focului între SUA şi Iran sunt „în desfășurare”.