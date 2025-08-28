Pacientă jefuită în timp ce era operată la un spital din Iași

Un incident revoltător a avut loc pe 25 august 2025, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, în secția de chirurgie, când bunurile unei paciente duse în sala de operație au fost sustrase din salon, deși erau de față şi alţi pacienţi.

Potrivit victimei, hoțul – un tânăr de aproximativ 20–25 de ani, cu ghiozdan în spate – s-a prezentat drept fiul pacientei ce era atunci la o procedură medicală, păcălind personalul și pacienții din salon. El a sustras un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Reprezentanții Poliției Iași au confirmat incidentul.

„La data de 25 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că un individ ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Incidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la securitatea unuia dintre cele mai mari spitale din Moldova. Faptul că un hoț a reușit să pătrundă în secția de chirurgie, să se plimbe printre pacienți și să plece cu bunuri de valoare sugerează deficiențe grave în sistemul de pază și supraveghere.