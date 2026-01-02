Trump avertizează Iranul: „SUA vor interveni, dacă vor trage asupra protestatarilor pașnici”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor folosi violența împotriva protestatarilor pașnici, informează Reuters și AFP.

„Dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide, așa cum se întâmplă frecvent, Statele Unite vor veni în ajutorul acestora”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând: „Suntem înarmați și gata de acțiune”.

Declarațiile vin pe fondul celor mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani, izbucnite din cauza dificultăților economice. Confruntările dintre demonstranți și forțele de securitate s-au intensificat în mai multe provincii, după ce comercianții au protestat duminică față de scăderea bruscă a cursului valutar și a creșterii prețurilor.

Iranul se confruntă cu probleme economice persistente, agravate de sancțiunile americane reimpuse în 2018, după retragerea lui Trump din acordul nuclear internațional.