Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
„Din zece, nouă au murit. Ești singurul care a scăpat!”. Florentin Petre și miracolul din Deltă. A fost la limita vieții, după ce s-a electrocutat

Publicat:

Cu aproximativ 24 de ani în urmă, Florentin Petre a fost protagonistul unui episod dramatic, care i-ar fi putut fi fatal. Fostul jucător de la Dinamo a rememorat clipele în care a fost la un pas de moarte, după ce s-a electrocutat în timpul unei ieșiri la pescuit alături de prieteni.

Florentin Petre Foto/Facebook
Florentin Petre Foto/Facebook

Incidentul s-a petrecut în 2001, în Delta Dunării, când, dintr-o clipă de neatenție, a atins cu lanseta un cablu de înaltă tensiune. Situația sa s-a complicat ulterior, în condițiile în care, la scurt timp după o intervenție chirurgicală, a făcut deplasarea cu echipa națională a României pentru un meci disputat în Ungaria.

Am stat o lună și două săptămâni în spital. Perioada aceea a fost foarte grea, iar apoi a urmat recuperarea. M-a sunat Gică Hagi, era la națională atunci și era meciul cu Ungaria, și mi-a zis: ‘Aș vrea să vii cu noi pentru moralul tău’, dar mie nu îmi scoseseră firele de la operație.

În momentul în care am plecat cu avionul și am ajuns sus la presiunea aia, au început firele de la operație să plesnească. Mamă, ce durere. Am ajuns înapoi la spital, m-a văzut doctorul și îmi zice: ‘Nu ești sănătos la cap’. I-am zis: ‘Lasă-mă că am fost la meci, nu mă mai interesează de probleme. Astea sunt probleme?’. I-am mulțumit lui Gică Hagi!, a declarat Florentin Petre, conform Fanatik.

„Din zece, nouă au murit. Ești singurul care a scăpat!”

Antrenorul secund al lui Dinamo a povestit că și-a dat seama cu adevărat de amploarea situației doar după internarea la Spitalul de Arși, când medicul care îl trata i-a explicat că supraviețuirea sa este un caz excepțional pentru un asemenea accident.

După ce a trecut asta, stăteam cu el de vorbă și îl întreb: ‘Domnul doctor, câți din ăștia ca mine ați mai avut până acum?’ și el zice: ‘Florentin, cu tine zece în ultimele câteva luni. Nouă au murit, unul a venit cu mâna în gheață, i-am pus-o la loc. Tu ești singurul care a scăpat’.

În momentul ăla, stăteam pe marginea patului, am început să tremur și să plâng. A venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: ‘Stai liniștit, o să fii bine, o să-ți vezi de viața ta. Nu știu cu fotbalul ăsta, cu operațiile astea și cu hepatita, cât o să mai joci, dar o să-ți fie bine’. A fost cel mai greu moment la vieții. Din cauza curentului, că îl aveam în mine, săream mai mereu. Tot timpul a stat cu mine cineva la spital. Mai greu, dar mi-am revenit!, a mai spus Florentin Petre.

Aproape să piardă bătălia cu hepatita C

Florentin Petre a trecut prin mai multe situații medicale serioase, de la accidentul prin electrocutare până la problemele asociate cu hepatita C, care i-au afectat starea de sănătate și performanța sportivă. Aceste incidente subliniază provocările cu care s-a confruntat un atlet de nivel înalt, atât în cariera profesională, cât și în viața personală.

