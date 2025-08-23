Vremea în weekend. Va fi răcoare în majoritatea regiunilor țării: maximele nu depășesc 28 de grade

Vremea se schimbă radical, temperaturile mai scad, iar în nord şi centru va fi chiar răcoroasă. Maximele zilei sunt încadrate între 20 şi 28 de grade.

Sâmbătă se așteaptă vreme parțial însorită, deși vremea va rămâne înnorată în anumite părți ale țării, în special în zonele muntoase, cu șanse de ploaie. Vor sufla vânturi ușoare și medii dinspre nord, cu viteze de 5-10 m/s. Temperaturile maxime vor scădea, fluctuând între 20°C și 28°C, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 13°C și 16°C.

Valorile termice vor scădea semnificativ în sudul şi în estul ţării, dar vremea va continua să se răcească şi în celelalte zone, devenind răcoroasă în regiunile nord-vestice, nordice, în centru şi în dealurile sudice. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse însoţite şi de descărcări electrice, local la munte (mai ales în Carpaţii Meridionali şi Occidentali) şi în Muntenia unde vor fi cantităţi de apă pe alocuri de 10...15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp, precum şi pe arii restrânse în Transilvania şi izolat în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificări la munte mai ales în zona înaltă (rafale de 60...80 km/h), dar şi în sudul Banatului, Oltenia, Moldova, Dobrogea şi Muntenia (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 şi 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopţii, izolat se forma ceaţă, cu precădere în zonele depresionare şi pe văi. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilă pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în creştere.

În București, Valorile termice vor scădea semnificativ faţă de zilele anterioare. Cerul va fi temporar noros şi cu o probabilitate mai mare după-amiaza şi seara vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

Presiunea atmosferică va fi uşor variabilă ziua, apoi noaptea va fi în creştere.

Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă, dar se va răcori faţă de ziua anterioară. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după-amiaza, dar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va avea intensificări ziua (rafale de 40 - 50 km/h), apoi va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 17 şi 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 şi 24 de grade.

La munte, vlorile termice vor scădea, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros şi local vor fi averse însoţite şi de descărcări electrice, mai ales în Carpaţii Meridionali şi Occidentali. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificări mai ales în zona înaltă (rafale de 60...80 km/h).

Duminică va predomina vreme însorită

Duminică se face mai cald, iar în a doua parte a zilei o să plouă în Meridionali și în Carpații de Curbură. Ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

Temperaturile vor rămâne scăzute, atingând maxime de 24°C și 26°C, în timp ce minimele vor scădea până la 10°C. Primele zile ale săptămânii viitoare se așteaptă să fie mai stabile, cu intervale mai însorite.