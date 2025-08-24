Vremea duminică, 24 august. Meteorologii anunță nopți răcoroase în majoritatea țării

Meteorologii au anunțat că duminică, 24 august, temperaturile minime din majoritatea țării se vor situa în jurul valorii de 10 grade, însă, într-o regiune, minimele pot ajunge și la 0 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi rece pentru această perioadă în jumătatea de nord a țării, însă valorile termice se vor situa doar ușor sub normele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe parcursul zilei, local în Moldova și în Carpații Orientali, pe arii mai restrânse în Transilvania și izolat în Maramureș.

De asemenea, vântul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 70–80 km/h pe creste, iar local, temporar, și în restul teritoriului, unde va atinge 45–55 km/h în sud, centru și est.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, iar în sud și sud-est pot ajunge la 29 de grade. Valorile minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade, dar și ușor mai mari pe litoral.

În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, cu precădere în zonele depresionare și pe văi.

În București, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei, dar noaptea vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, trecător cu rafale de 35...45 km/h ziua.

Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade, iar cea minimă de 10...13 grade.