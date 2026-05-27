Bolojan, dezvăluiri despre cum trăiește mama lui scandalurile politice: „Când copilul tău este subiect de discuție, nu e o senzație de confort”

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre impactul pe care tensiunile politice din ultimele luni îl au asupra familiei sale, explicând că mama sa, în vârstă de 87 de ani, urmărește la televizor discuțiile în care îi este menționat numele.

Mărturisirile au fost făcute într-un interviu pentru DigiFM.

Șeful Guvernului a relatat că expunerea publică afectează inevitabil și pe cei apropiați, mai ales pe mama sa, care resimte presiunea scandalurilor politice, cu care este la curent.

„Caut să o sun o dată pe zi. Dacă soția vorbește cu ea în paralel, o întreb dacă e bine. Ne întreabă dacă suntem bine. Se uită la TV (...). Când copilul tău este subiect de discuție, nu cred că îi creează o senzație de confort”, a spus Ilie Bolojan.

„Și familia are de pătimit când ocupi o funcție publică”

Premierul interimar a subliniat că funcțiile publice vin cu un cost personal, atât pentru titular, cât și pentru familie.

„Dar asta este situația. Și familia are de pătimit când ocupi o funcție publică. Este un cost al apartenenței la statutul de personaj public”, a adăugat Ilie Bolojan.

„Mama este un susținător al meu. tot copil rămân”

Șeful executivului a recunoscut că mama sa i-a sugerat, de mai multe ori, să se întoarcă acasă.

„Mama este un susținător al meu, în general, chiar dacă nu mai sunt un copil. Dar tot copil rămân", a mai spus Bolojan.