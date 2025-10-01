A fost suspendată temporar trecerea cu bacul pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România). Motivul pentru care a fost luată măsura

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată, începând cu data de 1 octombrie 2025.

Informarea vine ca urmare a notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Agenția Bechet.

„Măsura a fost dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum și a condițiilor meteorologice nefavorabil. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță”, transmite Poliția de Frontieră.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.