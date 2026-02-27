search
Vineri, 27 Februarie 2026
Bill Clinton, în fața parlamentarilor SUA care investighează relația sa și a soției sale cu Jeffrey Epstein: „Nu am văzut nimic”

Publicat:

Fostul președinte Bill Clinton a declarat vineri, 27 februarie, că „nu a văzut nimic și nu a făcut nimic greșit”, în fața parlamentarilor din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în cadrul investigației privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Bill Clinton/FOTO: EPA-EFE
Bill Clinton/FOTO: EPA-EFE

„Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic greșit”, a spus Clinton, potrivit The Guardian.

„În primul rând, nu aveam nicio idee despre crimele pe care le comitea Epstein. Indiferent câte fotografii îmi arătați, la finalul zilei există două lucruri care contează mai mult decât interpretarea dumneavoastră asupra acelor fotografii vechi de 20 de ani.

Știu ce am văzut și, mai important, ce nu am văzut. Știu ce am făcut și, mai important, ce nu am făcut. Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic greșit.”

Fostul președinte nu a fost acuzat de vreo faptă penală.

Bill Clinton: „Scurta mea legătură cu Epstein s-a încheiat cu ani înainte ca infracțiunile lui să iasă la iveală”

Fostul președinte a declarat că a avut doar o legătură scurtă cu Epstein”, care s-a încheiat „cu ani înainte ca faptele lui să iasă la lumină”, și că nu a văzut niciodată „ce se întâmpla cu adevărat”

„Fetele și femeile ale căror vieți au fost distruse de Jeffrey Epstein merită nu doar dreptate, ci și vindecare. Așteaptă de prea mult timp pentru ambele.

Deși scurta mea legătură cu Epstein s-a încheiat cu ani înainte ca infracțiunile lui să iasă la iveală și, deși în interacțiunile noastre limitate nu am observat niciun indiciu despre ceea ce se întâmpla cu adevărat, sunt aici pentru a oferi puținul pe care îl știu, astfel încât să prevenim ca așa ceva să se mai întâmple vreodată.”

El a adăugat că va spune „adesea„nu îmi amintesc”, deoarece interacțiunile sale cu Epstein au avut loc cu mult timp în urmă, și a recunoscut că acest lucru ar putea fi „nesatisfăcător” pentru parlamentari.

Bill Clinton a făcut referire și la audierea de peste șase ore a soției sale, Hillary Clinton, în fața comisiei, spunând că „pur și simplu nu a fost corect” ca ea să fie adusă.

„Înainte să începem, trebuie să devin personal. Ați chemat-o pe Hillary. Ea nu a avut nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. Nimic. Nu își amintește nici măcar să-l fi întâlnit. Nu a călătorit cu el și nu a vizitat niciuna dintre proprietățile lui. Fie că ați citat 10 persoane sau 10.000, includerea ei pur și simplu nu a fost corectă.”

Bill Clinton a reiterat că nu a știut nimic despre crimele lui Jeffrey Epstein și că nu a observat niciun indiciu al acestora. El a spus că, dacă ar fi avut vreo suspiciune, l-ar fi denunțat, dar susține că Epstein și-a ascuns faptele foarte bine, iar până la condamnarea din 2008 nu mai avea nicio legătură cu el.

Ulterior, președintele Donald Trump a comentat apariția lui Bill Clinton în fața comisiei, potrivit biroului depresă de la Casa Albă.

„Nu-mi place să-l văd depunând mărturie. Dar pe mine m-au atacat mult mai mult decât atât”, a spus Trump.

Jurnalista Kristen Holmes de la CNN a relatat că Trump i-a spus că secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, care are legături cu Epstein, este „un tip foarte nevinovat” care „face o treabă grozavă”.

„Ar intra și ar spune orice are de spus”, a afirmat Trump.

Hillary Clinton: „Dacă această Comisie vrea cu adevărat să afle adevărul, ar trebui să ceară în mod direct actualului nostru președinte să ofere explicații”

Înaintea audierii de joi, Hillary Clinton a cerut ca președintele american Donald Trump să fie, la rândul său, audiat „sub jurământ” în legătură cu relațiile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.  

„Dacă această Comisie vrea cu adevărat să afle adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, ea ar trebui să ceară în mod direct actualului nostru președinte să ofere explicații sub jurământ cu privire la zecile de mii de referințe care apar în dosar”, a scris Hillary Clinton într-un mesaj postat pe X înainte de audierea sa.

Cererea lui Hillary Clinton vine în contextul în care un membru democrat al Comisiei, Robert Garcia, a acuzat Casa Albă că ascunde informații privind Donald Trump, menționând retragerea unor documente care conțineau acuzații de agresiune sexuală asupra unor minore care l-at fi vizat pe actualul preşedinte. 

„Departamentul Justiţiei continuă să organizeze o ascundere orchestrată de către Casa Albă, iar noi vom cere, în zilele următoare, publicarea restului documentelor. (...) Să-l aducem pe preşedintele Trump în faţa Comisiei noastre, pentru a răspunde la întrebări”, a cerut el.

SUA

