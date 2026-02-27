search
Vineri, 27 Februarie 2026
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu

Publicat:

O nouă cercetare arată că vegetarienii tind să aibă un risc mai scăzut de a dezvolta mai multe tipuri de cancer. Totuși, concluziile nu sunt uniforme: în cazul veganilor, riscul de cancer de colon a fost mai ridicat , comparativ cu persoanele care consumă carne.

Riscul de cancer de colon a fost mai crescut la vegani. FOTO: arhivă
Studiul a analizat date pe termen lung de la peste 1,8 milioane de persoane din SUA, Marea Britanie, India și Taiwan, care au urmat cinci tipare alimentare considerate relativ sănătoase:

- 1.645.555 consumatori de carne

- 57.016 consumatori de carne de pasăre (fără carne roșie)

- 42.910 pescatarieni

- 63.147 vegetarieni

- 8.849 vegani

Participanții au fost urmăriți în medie timp de 16 ani, iar cercetătorii au monitorizat apariția a 17 tipuri diferite de cancer.

Vegetarienii, risc mai mic pentru cinci tipuri de cancer

Comparativ cu persoanele care consumă carne, vegetarienii au prezentat:

- un risc cu 31% mai mic de mielom multiplu,

- cu 28% mai mic de cancer renal,

- cu 21% mai mic de cancer pancreatic,

- cu 12% mai mic de cancer de prostată,

- cu 9% mai mic de cancer mamar.

Și pescatarienii au avut un risc mai scăzut de cancer colorectal, mamar și renal, iar cei care au exclus carnea roșie, dar au consumat carne de pasăre, au înregistrat mai puține cazuri de cancer de prostată.

Potrivit epidemiologului Tim Key, profesor emerit la University of Oxford, diferențele ar putea fi legate mai degrabă de efectele cărnii asupra organismului decât de un consum semnificativ mai mare de legume în rândul vegetarienilor.

Posibile carențe nutriționale

Cercetătorii atrag însă atenția că dietele fără produse animale pot duce la aport redus de anumiți micronutrienți, precum calciu, vitamine din complexul B sau riboflavină.

De exemplu, vegetarienii au prezentat aproape un risc dublu de carcinom scuamos esofagian comparativ cu cei care consumă carne, posibil din cauza unui aport mai scăzut de riboflavină.

Specialiștii subliniază că studiul este observațional și nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate între dietă și apariția cancerului.

Veganii și riscul crescut de cancer colorectal

Un rezultat care a surprins comunitatea științifică a fost faptul că veganii au avut un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta cancer de colon comparativ cu consumatorii de carne.

Explicația posibilă ar fi aportul scăzut de calciu. Calciul ajută la prevenirea cancerului colorectal prin legarea acizilor grași liberi din intestin, reducând astfel potențialele leziuni. Un studiu anterior a arătat că femeile care consumau echivalentul unui pahar de lapte pe zi (aproximativ 300 mg de calciu) aveau un risc cu 17% mai mic de cancer colorectal.

Totuși, cercetătorii precizează că diferențele actuale de aport de calciu între vegani și restul populației s-au redus semnificativ în ultimii ani, în special datorită consumului crescut de produse vegetale fortificate.

Dietele moderne, mai procesate

Experții atrag atenția că datele analizate provin în unele cazuri din anii ’80 sau ’90. Între timp, dieta vegetariană și vegană s-a schimbat, incluzând tot mai multe produse ultra-procesate pe bază de plante, care ar putea influența diferit riscurile pentru sănătate.

Ce rămâne valabil

Studiul, publicat vineri în revista științifică British Journal of Cancer, nu schimbă recomandările de bază privind alimentația sănătoasă: consum crescut de legume și fibre, carne roșie cu moderație și evitarea frecventă a cărnii ultra-procesate, precum mezelurile.

De asemenea, cercetări anterioare sugerează că un consum moderat de pește — și ocazional de carne — poate aduce beneficii pentru sănătatea creierului și pentru longevitate, în special datorită grăsimilor sănătoase regăsite în pește, ulei de măsline, avocado și nuci.

Concluzia specialiștilor: o dietă predominant vegetariană, echilibrată și bogată în nutrienți, dar nu neapărat extrem de restrictivă, ar putea fi cea mai bună opțiune pentru reducerea riscului de cancer pe termen lung.

