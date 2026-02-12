Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 40 de percheziții în județele Mureș, Brașov, Iași, Olt, Cluj, Argeș și în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei. Cele mai multe percheziții au loc în Mureș, unde se află și coordonatorii grupului de firme implicate, care timp de cinci ani au înregistrat facturi fără conținut real, potrivit anchetatorilor.

„La data de 12 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, pun în aplicare 40 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș (30), Brașov (2), Iași (2), Olt (2), Cluj (1), Argeș (1) și municipiul București (2)”, a anunțat IGPR.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 2.000.000 de lei. În cadrul anchetei, s-a dispus ridicarea unor documente și efectuarea unor audieri în județele Suceava, Bihor, Neamț, Ilfov, Satu Mare și în București.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției și Jandarmeriei, printre care Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Serviciile de Investigații Criminale, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Ordine Publică, Criminalistic, Acțiuni Speciale, Biroul pentru Protecția Animalelor și inspectoratele de criminalitate economică din județele implicate, precum și sectoarele 3 și 5 din București.