35% dintre români ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Ce spun oamenii despre suspendarea președintelui | Sondaj

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu AUR, arată un sondaj CURS publicat duminică, 2 noiembrie.

„Peste o treime dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR) dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament şi aproape 50% ar susține o suspendare a președintelui României”, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 14-26 octombrie şi a urmărit intenţiile de vot pentru Parlament, atitudinile faţă de suspendarea preşedintelui şi percepţiile privind recentele evoluții politice.

Potrivit sondajului, Conform sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), 24% cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Naţional Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvaţi România (USR) şi 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT).

POT a crescut faţă de cercetarea anterioară, ajungând la 7%, consolidându-şi poziția în rândul electoratului tânăr şi al votanţilor neafiliaţi politic, în timp ce UDMR şi SOS România sunt cotate fiecare cu câte 4% iar alte formaţiuni însumează 1%.

„Rezultatele confirmă o stabilitate a competiţiei între principalele partide, dar şi ascensiunea unei noi formaţiuni care atrage votanţii nehotărâţi şi tineri”, se menţionează în sondaj.

În contextul discuţiilor recente despre posibila suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, sondajul arată că 49% dintre respondenţi ar susţine, într-o anumită măsură, această idee, în timp ce 41% se opun iar 10% nu au o opinie.

„Mai exact, 22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o uşoară predominanţă a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

Întrebaţi despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituţionale, 22% dintre respondenți cred că există dovezi suficiente pentru aceste acuzaţii, în timp ce 37% consideră că dovezile sunt insuficiente şi 37% spun că nu deţin suficiente informaţii pentru a se pronunţa.

Rezultatele sugerează că o mare parte a publicului nu are încă o opinie clară în privinţa cazului, ceea ce indică incertitudine şi prudenţă în evaluarea informaţiilor juridice şi mediatice. Analiza corelată între intenţia de vot şi poziţionarea faţă de suspendarea preşedintelui arată diferenţe clare între electoratul partidelor:

75,2% dintre votanţii AUR şi 72,2% dintre votanţii POT susţin posibila suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan;

40,6% dintre votanţii PSD şi 25,4% dintre votanţii PNL ar sprijini, de asemenea, o astfel de moţiune.

Aceste date confirmă alinierea electoratului AUR şi POT în tabăra prosuspendare, în timp ce susţinătorii PNL şi PSD sunt mai divizaţi, reflectând o dinamică complexă a percepţiei politice actuale, se explică în sondaj.

„Sondajul CURS din octombrie 2025 indică o scenă politică dominată de AUR şi PSD, cu PNL şi USR situate la niveluri constante, dar sub pragul competiţiei directe. Dezbaterea privind suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan accentuează clivajele politice, fiind susţinută în principal de votanţii opoziţiei, în timp ce electoratul liberal şi social-democrat manifestă poziţii mai moderate.

În ansamblu, datele sugerează o perioadă de tensiune politică şi reconfigurare a alianţelor, cu un electorat tot mai atent la temele de ordin instituţional şi la credibilitatea liderilor politici”, arată Centrul de Sociologie Urbană şi Regională.

Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion reprezentativ de 1.036 de respondenţi adulţi, prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul acestora. Eşantionul a fost probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate.”