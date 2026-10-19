24 de români condamnați, expulzați din Irlanda cu un avion special. Interdicții de până la 10 ani

Autoritățile irlandeze au expulzat duminică 24 de bărbați români, cu vârste între 24 și 57 de ani, condamnați pentru infracțiuni precum furt prin efracție, violență domestică, agresiune sexuală, infracțiuni legate de droguri și criminalitate organizată.

Românii au fost puși la avion Foto: Adevărul (arhivă)

Aceștia au fost transportați la București cu un avion închiriat pentru Biroul Național pentru Imigrație al poliției irlandeze (GNIB). Bărbații au interdicții de revenire în Irlanda pentru perioade de până la zece ani, scrie IrishTimes.

Dintre cei 24 de bărbați, 18 se aflau în închisoare și au fost preluați de GNIB din custodia serviciului penitenciar irlandez. Ceilalți șase au fost arestați în diferite zone ale țării și reținuți înaintea îndepărtării lor de pe teritoriul Irlandei.

La bordul avionului s-au aflat polițiști, personal medical, interpreți și un observator pentru respectarea drepturilor omului.

Potrivit publicației, directiva europeană privind libera circulație permite îndepărtarea unui cetățean al Uniunii Europene dintr-un alt stat membru dacă autoritățile îl consideră o amenințare gravă pentru siguranța publică sau ordinea publică.

Oficial irlandez: Majoritatea românilor respectă legile și contribuie la societate

Colm Brophy, ministru de stat în cadrul Departamentului Justiției, a subliniat că respectarea legii este esențială pentru toate persoanele care locuiesc în Irlanda.

„Este vital ca toți cei care locuiesc în acest stat să îi respecte legile. Este important să recunoaștem că majoritatea cetățenilor români care locuiesc aici respectă legile și aduc o contribuție pozitivă societății irlandeze”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, șase operațiuni anterioare, desfășurate în acest an cu zboruri charter, au dus la îndepărtarea a 221 de persoane.

„Operațiunea de astăzi ridică la 245 numărul total al persoanelor îndepărtate cu zboruri charter în 2026, dintre care 91 sunt cetățeni ai UE îndepărtați din motive legate de criminalitate”, a precizat Brophy.

Costul închirierii avionului a fost de 182.270 de euro, fără TVA.