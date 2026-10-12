 16 cetățeni ruşi trimiși în judecată la Câmpulung Moldovenesc: au obţinut peste 1.700 cărți de identitate pe baza cetăţeniei române falsificate | adevarul.ro
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16 cetățeni ruşi trimiși în judecată la Câmpulung Moldovenesc: au obţinut peste 1.700 cărți de identitate pe baza cetăţeniei române falsificate

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Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) au trimis în judecată 16 cetăţeni ruşi acuzaţi că au obţinut acte româneşti pe baza cetăţeniei române falsificate.

Judecătorie
Dosarul se judecă la Câmpulung Moldovenesc Foto: Shutterstock

Potrivit PICCJ, procurorul de caz din cadrul instituţiei a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 16 cetăţeni ai Federaţiei Ruse pentru uz de fals, complicitate la fals informatic şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

Rechizitoriul arată că aceştia au folosit în mod constant certificate de cetăţenie false, care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetăţeni români pentru a obţine acte de identitate româneşti, scrie News.

„În mod concret, în perioada februarie-iulie 2024, inculpaţii au utilizat certificate de cetăţenie pretins eliberate de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova, respectiv Consulatul General al României de la Chişinău. Acestea atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetăţenia română, iar pe baza lor inculpaţii au obţinut transcrierea actelor de naştere în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale româneşti şi eliberarea certificatelor de naştere româneşti, eliberate de către Consiliul Local Sector 6", precizează sursa citată.

Procurorii menţionează că, ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la care au ataşat certificatele de cetăţenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menţionate şi certificatele de naştere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obţinut cărţi de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc.

Totodată, pe baza respectivelor cărţi de identitate, au obţinut paşapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava, adaugă aceeaşi sursă.

Procurorii menţionează că banii obţinuţi de către persoanele care au luat în spaţiu inculpaţii, în mod fictiv, contra unor sume de bani, vor fi confiscaţi.

„În vederea restabilirii situaţiei anterioare, procurorul de caz a solicitat instanţei anularea certificatelor de cetăţenie falsificate, a menţiunilor din registrele de stare civilă cu privire la naşterea inculpaţilor şi a actelor de stare civilă de naştere şi de căsătorie, a certificatelor de naştere, precum şi a actelor subsecvente obţinute ulterior în baza certificatului de cetăţenie falsificat, respectiv a cărţilor de identitate şi a paşapoartelor", explică procurorii.

Aceştia precizează că, urmare a verificărilor făcute de către poliţişti la imobilele unde şi-au stabilit domiciliile inculpaţii şi alţi cetăţeni străini născuţi în spaţiul ex-sovietic care au dobândit cetăţenia română şi care au solicitat schimbarea domiciliului din străinătate în România, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanei a anulat 1702 cărţi de identitate pe motiv de stabilire fictivă a domiciliului.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Procurorii precizează că, anterior emiterii rechizitoriului, în cauză au fost încheiate şase acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu aceeaşi încadrare juridică şi cu aceeaşi tipologie a situaţiei de fapt.

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