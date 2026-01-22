Dosarul rețelei de acte de identitate românești false se extinde. Încă 73 de percheziţii domiciliare în județul Botoșani

Polițiștii de frontieră desfășoară joi dimineață 73 de percheziții în județul Botoșani, într-o operațiune de amploare ce vizează o rețea care furniza documente false.

Operaţiunea are loc în continuarea activităţilor operative derulate pentru destructurarea unei reţele care furniza documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.

Concomitent cu percheziţiile, pe raza aceluiaşi judeţ, poliţiştii de frontieră desfăşoară o acţiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetăţeni originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă, în vederea stabilirii situaţiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum şi verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităţilor competente.

”În aceeaşi cauză, la data de 20.11.2024, au fost puse în executarea 90 mandate de percheziţii domiciliare la sediile unor instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 94 de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită şi fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Botoşani, precum şi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Menţionăm că la adresele care fac obiectul mandatelor de percheziţie au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetăţeni din spaţiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate. Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia şi o persoană juridică cu sediul social în judeţul Botoşani, permiţându-le, astfel, reprezentanţilor societăţii să ia în spaţiu în nume propriu diverşi cetăţeni fără consimţământul proprietarilor”, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În scopul obţinerii de cărţi de identitate emise de autorităţile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetăţenie false/falsificate presupus a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.