Procurorii și polițiștii de frontieră fac, joi, zeci de percheziții în Botoșani într-un dosar privind acte de identitate românești false pentru cetățeni din Moldova, Ucraina și Rusia, cu contracte de închiriere și certificate de cetățenie falsificate.

Procurori din cadrul Parchetului General, împreună cu poliţiştii de frontieră ai Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Sighetu Marmaţiei, efectuează joi dimineaţa 73 de percheziţii la locuinţele unor persoane din judeţul Botoşani, într-un dosar vizând obţinerea de acte de identitate româneşti false, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului General, operaţiunea are loc în continuarea activităţilor derulate pentru destructurarea unei reţele care furniza documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.

Concomitent cu percheziţiile din Botoşani, poliţiştii de frontieră desfăşoară o acţiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetăţeni originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă, în vederea stabilirii situaţiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum şi verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităţilor competente.

Sursa: Poliția de Frontieră Română

Adresele care fac obiectul mandatelor de percheziţie au fost stabilite în mod fictiv ca domicilii ale unor cetăţeni din spaţiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate.

Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia şi o persoană juridică cu sediul social în judeţul Botoşani, permiţându-le astfel reprezentanţilor societăţii să ia în spaţiu în nume propriu diverşi cetăţeni fără consimţământul proprietarilor.

În scopul obţinerii de cărţi de identitate emise de autorităţile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetăţenie false/falsificate presupus a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.

Anterior, la data de 20 noiembrie 2024, au fost puse în executare 90 de mandate de percheziţii domiciliare la sediile unor instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 94 de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită şi fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Botoşani, precum şi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.