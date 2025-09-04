Vești bune la început de an școlar. Guvernul a aprobat 4 tipuri de burse pentru elevi. Ce valoare au

Guvernul a aprobat noua metodologie de acordare a burselor pentru elevi, adaptată la constrângerile bugetare, dar și la feedbackul primit în dezbaterile publice.

Metodologia de acordare a burselor pentru elevi, aprobată în ședința de Guvern

Ministerul Educației precizează printr-un comunicat că actuala metodologie a fost constrânsă de măsurile de criză fiscal-bugetară, care au influențat modalitatea de redefinire a burselor la nivel preuniversitar, astfel încât să le putem susține durabil.

„Mă bucur că în urma dezbaterilor publice Guvernul României a aprobat o variantă de metodologie care respectă angajamentul meu pentru bursele sociale - cele care contribuie la aducerea și menținerea copiilor în școală, lucru fundamental într-un învățământ obligatoriu -, dar și propunerile mele și ale societății de a flexibiliza și acordarea burselor de merit”, declară ministrul educației și cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David citat de edu.ro

Câți bani vor primi în fiecare lună elevii care vor întruni criteriile stabilite de stat

Conform noilor prevederi, în acest an școlar se vor acorda următoarele tipuri de burse:

bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună)

bursă socială (300 de lei/lună)

bursă tehnologică (300 de lei/lună)

bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (conform legii).

Cum se vor acorda noile burse. Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească elevii

În urma feedbackului primit atât din spațiul public, cât și în cadrul dezbaterii organizate de Ministerul Educației și Cercetării în perioada de consultare publică, în cazul burselor de merit a fost eliminată responsabilitatea unității de învățământ de a stabili criterii de departajare pentru beneficiarii de burse de merit, în situația mediilor egale. Astfel, în forma adoptată în ședința de guvern, bursele de merit se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, care au obținut, în anul școlar anterior, minimum media anuală 9. Suplimentar, bursa de merit se acordă și copiilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului (15%).

Suplimentar beneficiarilor stabiliți prin aplicarea procentului (15%), în urma feedbackului din perioada consultării publice a fost introdusă prevederea care stabilește acordarea burselor de merit și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea evaluării naționale, în baza obținerii premiului I la olimpiadele naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării /a premiilor I, II sau III la olimpiadele internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. Reglementările existente cu referire la premiile opținute la olimpiade rămân valabile.

Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se vor acorda luându-se în considerare media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs.

Pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se vor acorda în baza mediilor de admitere în învățământul liceal.

Burse sociale pentru elevii din medii dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale

Bursa socială este o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării școlare, precum şi pentru prevenirea abandonului școlar.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

În aceeași măsură, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Atât bursa de merit, cât și bursa socială și cea tehnologică sunt condiționate de obținerea mediei anuale 10 / a calificativului „foarte bine” la purtare, precum și de prezența la școală - în situaţia în care elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

Documentul, în formă integrală, va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial.