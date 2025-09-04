Guvernul se reunește pentru a discuta despre burse, digitalizare, investiții și sănătate. Lista proiectelor vizate

Guvernul României se reunește joi, 4 septembrie, pentru a discuta și aproba mai multe proiecte de hotărâri, ordonanțe și memorandumuri care vizează educația, infrastructura, digitalizarea administrației și gestionarea bunurilor publice.

Printre măsurile aflate pe agendă se numără aprobarea metodologiei-cadru pentru acordarea burselor, actualizarea valorii de inventar a unor imobile școlare și trecerea unor bunuri între domeniul public al statului și al autorităților locale.

De asemenea, se discută suplimentarea despăgubirilor pentru exproprierile legate de lărgirea centurii București Sud, măsuri de digitalizare a administrației și justiției, precum și autorizarea unor investiții străine directe în proiecte prioritare.

Educație și burse

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 104480, 27151, 27152, 104476, 104478, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi comasarea numerelor MF 104480, 27151, 27152 la poziţia cu nr. MF 104480 precum şi a numerelor MF 104476, 104478 care se comasează la poziţia cu nr. MF 104478, ca urmare a reevaluării şi înscrierii acestora în aceeași carte funciară

Infrastructură

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23 + 600 şi A1 km 55 + 520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii Al” - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54 + 700 şi DN 5 km 40 + 000", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023

PROIECTE privind trecerea bunurilor din domeniul public al statului în administrarea autorităților locale și viceversa.

Reforme administrative

MEMORANDUM cu tema: Autorizarea atribuirii de contracte de achiziţii publice de servicii şi de lucrări, precum şi a încheierii de angajamente legale de către beneficiarii investiţiilor 4 ,,Digitalizarea sistemului judiciar", Componenta 7 - „Transformare digitală" şi 2 „Dezvoltarea infrastructurii logistice (non IT) necesare luptei împotriva corupţiei şi recuperării produsului şi prejudiciilor generate de infracţiuni", Componenta 14 „Buna Guvernanţă", din PNRR, în vederea atingerii obiectivelor de investiţii, prin exceptare de la dispoziţiile art. 2, alin. (1) şi (2) ale Ordonanţei de urgenţă nr. 41/19.08.2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale

Justiție și administrație

MEMORANDUM privind autorizarea atribuirii de contracte de achiziții publice pentru investiții PNRR (Digitalizare sistem judiciar, Transformare digitală, infrastructură logistică pentru combaterea corupției).

PROIECTE care aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și valorii de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (ISU-uri din Prahova, Sibiu).

PROIECT privind înregistrarea unui imobil ca bun de interes public național și darea sa în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Sănătate și companii de stat

PROIECT pentru aprobarea bugetului pe 2025 al Companiei Naționale UNIFARM (aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății).

Energie și economie

MEMORANDUM privind măsuri de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru a asigura prețuri corecte pentru consumatori.

