Un elev cu media aproape 9 nu a prins loc la repartizarea computerizată pentru liceu

Un absolvent cu media 8,82 (română 8,45, matematică 9,20) a rămas nerepartizat în prima etapă a admiterii la liceu, alături de alți 125 de candidați, dintre care trei au medii peste 8. Cele mai mari medii (10) au mers la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (3 elevi) și „Grigore Moisil”. Ministerul avertizează că nerepartizarea se datorează opțiunilor insuficiente sau greșite, cu focus pe licee suprasolicitate. Candidații nerepartizați pot participa la etapa a doua (10-12 august înscrieri, 17-18 august repartizare), unde vor fi afișate locurile libere de admitere la liceu pe 31 iulie.

Rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate pe site-ul admitere.edu.ro și afișate la avizierele școlilor, iar candidații pot afla liceul atribuit prin introducerea codului individual primit la Evaluarea Națională. Procesul a scos la iveală atât performanțe remarcabile, cât și situații în care medii relativ ridicate nu au fost suficiente pentru ocuparea unui loc în prima rundă.

Patru dintre elevii care au obținut media maximă la Evaluarea Națională provin din București, iar ceilalți patru sunt din județele Gorj, Iași, Mureș și Prahova. Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din Capitală a atras cel mai mare număr dintre ei, trei elevi fiind distribuiți aici – doi la specializarea Matematică-Informatică și unul la Științe ale Naturii. Aceștia au absolvit Școala Gimnazială "I.G. Duca", Școala Gimnazială "Leonardo da Vinci" și, respectiv, Colegiul German "Goethe", toate unități de învățământ din București.

Cel de-al patrulea elev bucureștean cu media 10 provine de la Școala Gimnazială nr. 142 și a fost repartizat la Colegiul Național "Grigore Moisil", la profilul Matematică-Informatică. Ceilalți patru elevi cu medie perfectă, originari din județele menționate, au rămas în liceele din regiunile de proveniență.

126 de candidați au rămas nerepartizați, dintre care trei au medii de cel puțin 8

Pe lângă elevul cu media 8,82 rămas nerepartizat, alți 125 de absolvenți nu au primit un loc în această etapă. Al doilea cel mai mare punctaj dintre cei nerepartizați este 8,37, deținut de un absolvent al Liceului Teoretic Negrești-Oaș din județul Satu Mare, care și-a depus opțiunile pentru un liceu din București. Pe poziția a treia se află un candidat cu media 8,00, de la Școala Gimnazială „SEB” din Capitală.

Astfel, trei dintre cei 126 de elevi rămași fără loc au medii egale sau mai mari de 8,00. De asemenea, 12 candidați din această categorie au medii mai mari de 7.

Elevii care nu au obținut un loc în prima rundă mai au la dispoziție o nouă șansă prin participarea la etapa secundă de admitere. Conform calendarului comunicat de Ministerul Educației, locurile rămase libere după prima etapă vor fi afișate pe 31 iulie, iar înscrierile candidaților se vor desfășura în perioada 10-12 august. Repartizarea efectivă în această etapă este stabilită pentru zilele de 17 și 18 august.

A doua etapă este coordonată de comisiile județene de admitere și de Comisia de admitere a municipiului București. Autoritățile recomandă elevilor și părinților să urmărească anunțurile inspectoratelor școlare pentru a cunoaște locația de depunere a cererilor, documentele necesare și lista unităților de învățământ care mai dispun de locuri disponibile.

Ce greșeală au făcut elevii rămași nerepartizați

Ministerul Educației și Cercetării a precizat, în ghidul oficial al admiterii, că absența unei repartizări poate fi cauzată de introducerea unui număr redus de opțiuni, de greșeli în transcrierea codurilor sau de orientarea exclusivă către licee și specializări extrem de căutate, unde locurile au fost epuizate de candidați cu medii superioare.

Pentru a preveni astfel de situații, instituția a recomandat elevilor să își completeze fișa cu un număr cât mai mare de opțiuni și să verifice dacă totalul locurilor aferente acestora depășește poziția ocupată în ierarhia la nivel județean.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a oferit și câteva recomandări practice pentru elevi înainte de repartizare, într-un interviu pentru Adevărul. El a subliniat că media de anul trecut nu trebuie considerată un reper fix, ci doar o informație suplimentară, iar elevii ar trebui să își verifice cu atenție poziția în ierarhia județeană și să o compare cu cea din anul precedent pentru aceeași medie.

„Atunci când elevii își completează fișa de admitere, este bine să se raporteze la media de anul trecut, dar să nu o considere drept un reper fix, ci doar ca pe o informație suplimentară. Recomandarea mea pentru elevi este să își verifice cu atenție poziția în ierarhia județeană sau a municipiului București și să o compare cu cea din anul precedent pentru aceeași medie, deoarece astfel își pot evalua mai bine șansele de a intra la liceul dorit”, a explicat secretarul de stat.

El a îndemnat, de asemenea, elevii să completeze cât mai multe opțiuni pe fișa de admitere.

„De asemenea, indiferent de media obținută, le recomand tuturor să completeze cât mai multe opțiuni pe fișa de admitere, fără a se limita la primele trei, patru, cinci sau zece opțiuni, pentru că, deși fiecare absolvent de clasa a VIII-a are asigurat un loc la liceu, numărul opțiunilor poate face diferența între un liceu mai mult sau mai puțin dorit, iar efortul depus în această perioadă contează semnificativ în alegerea finală”, a adăugat Sorin Ion.