Cum aleg elevii și părinții liceul. „Contează opinia despre profesori, rezultatele la Bac”; „Au ales în primul rând copiii”

Deși au la dispoziție o săptămână întreagă pentru completarea fișelor de înscriere, majoritatea părinților absolvenților de gimnaziu s-au prezentat la școală încă din prima zi.

Absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională și vor fi repartizați la liceu pe baza mediei obținute la examen s-au grăbit să completeze opțiunile în fișele de înscriere încă din prima zi, deși intervalul destinat acestei etape este 13-20 iulie.

În cele mai multe școli gimnaziale din Slatina completarea opțiunilor s-a finalizat în cursul zilei de luni. „E perioadă de concedii, vor să scape”, au explicat reprezentanții mai multor școli. „Așa am stabilit cu diriginții”, spun părinții.

Unii au venit zâmbind, semn că media obținută la Evaluarea Națională le oferă posibilități de alegere pe placul lor, alții și-au pus bine în balanță șansele și, deși au trecut drept primă opțiune codul unei specializări pentru care în anii trecuți a fost nevoie de note mari, au continuat cu opțiuni realiste. „Mediile sunt mai mici anul acesta, poate avem noroc”, rămâne speranța.

Diriginții spun că au observat că părinții s-au lăsat de data aceasta convinși de copii, contrar a ceea ce se întâmpla în anii trecuți, când mulți părinți treceau peste opțiunea copilului, considerând că nu este suficient de pregătit să decidă singur.

„Pentru mine și pentru copil pe lângă media de admitere la liceu contează ceea ce copilul își dorește și perspectiva oferită de acel liceu. Este un plus, din punctul meu de vedere, dacă după terminarea liceului poți rămâne cu o meserie și poți profesa mai repede. Se pot lua în considerare și distanța, programul, activitățile extrașcolare”, a precizat Maria Stănculescu, mama unui absolvent al Școlii Gimnaziale „Vlaicu Vodă” din Slatina, pentru „Adevărul”. „Pentru mine, cel mai mult în alegerea liceului contează ca profilul să fie compatibil cu pasiunile mele și cu modul în care vreau să-mi construiesc viitorul”, a completat-o elevul.

„Ne gândim în primul și în primul rând la ceea ce va vrea ea să facă. E alegerea ei, cu ajutorul meu. Ne-am gândit să-i fie un pic ușor și acum, dar mai ales spre BAC și spre facultate. Acum, de fapt, nu-i va fi, dar asta o va ajuta spre final. Ea e bună și la Română și la Matematică, media este 8,92, așa că am ales Științele Naturii, prima opțiune, după care Filologie. Spre final (n. red. – de gimnaziu) a vrut Științe, pentru că la Bac va da Fizică, Chimie, ceva de genul acesta, or dacă se duce la Medicină va trebui să lucreze mai mult și am zis să-i fie un pic în avantaj”, a precizat mama unei alte eleve de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”.

Deși au pledat pentru liceul pe care ambii l-au absolvit, părinții n-au avut câștig de cauză când a venit vorba de alegerea unității școlare. Fata a ales Colegiul Național „Ion Minulescu”. „Noi am terminat amândoi aici (n. red. - la „Nicolae Titulescu”), ea n-a vrut să dea nici probele pentru Pedagogic, a spus că nu vrea și am înțeles-o”, a completat mama.

„Dincolo de admitere, pentru noi părinții contează ca liceul ales să formeze nu doar elevi bine pregătiți, ci și oameni cu valori, empatie și responsabilitate. Liceul ales de noi oferă un mediu în care disciplina, respectul și pasiunea pentru educație sunt cultivate zi de zi, oferind copilului încredere, experiențe valoroase și o bază solidă pentru viitor”, a precizat Mirela Cheroiu, părintele unei eleve de la Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” din Slatina. Fiica, Ana Maria, a ales profilul Pedagogic. Îmi doresc să învăț într-un loc unde contează atât cunoștințele, cât și formarea caracterului. Îmi place să comunic cu oamenii, cu copiii, să mă dezvolt într-un mediu care încurajează creativitatea, implicarea și respectul. Cred că este liceul în care îmi pot transforma pasiunile într-un drum pentru viitor”, spune fata.

Am vorbit cu elevii și despre testele de aptitudini. Cei mai mulți nu au avut un astfel de instrument care să-i ghideze în alegerea profilului. Alții nici n-ar fi ținut, însă, cont de rezultatele testării. „Țin cont de ce doresc eu și nu țin cont în general de opinia altora, mai ales când este vorba de studiile mele”, a răspuns, foarte hotărât, o elevă.

„Contează foarte mult și colectivul”

„Am luat în calcul opinia și a celorlalți elevi, de la celelalte licee, mai ales despre profesori și colectiv, deoarece într-un liceu contează foarte mult și colectivul. Am mai luat în calcul cât de departe este, deși pe mine nu mă afectează atât de mult pentru că stau în Slatina și sunt autobuze. Nivelul liceului când este vorba de BAC, iarăși, contează foarte mult, mai ales dacă vrei să continui, să faci studii superioare. Eu m-am decis pentru Radu Greceanu, Mate-Info. Am 8,76. Personal nu mă duc pe profilul care este cel mai ușor, vreau să mă duc pe un profil care mă va ajuta pe viitor”, a dezvăluit o altă elevă. Planurile ei sunt să se îndrepte către o carieră militară, dar mai are în minte și alte două variante: să devină psiholog sau medic neurolog.

„Din câte știu eu, la Greceanu, Mate-info, profesorii sunt foarte stricți. Depinde și de copil, poate unii sunt mai sensibili, dar eu cu orice profesor pe care l-am avut am pus piciorul în prag, chiar dacă au fost consecințe, eu mereu am pus piciorul în prag și am luptat pentru dreptatea mea și asta contează foarte mult. Pentru că, uneori, ca elev ești văzut inferior de către profesori”, a mai adăugat eleva.

„Aș dori să intru în asociații, pentru că mă vor ajuta la facultate”

Alți elevi sunt interesați de parcursul academic, dar și de activitățile pe care le pot face la școală fără legătură cu orele. „Aș dori să intru în multe asociații pentru ajutor, (...) pentru că mă vor ajuta la facultate. Vreau să fac și extra activități. La Radu Greceanu vreau să mă duc și pentru că au club de debate foarte bun, au ajuns la etapa internațională. Debate-ul mă va ajuta foarte mult să îmi îmbogățesc vocabularul”, a precizat o altă elevă care a ales liceul „Radu Greceanu” ca primă opțiune.

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„Rezultatul lui e etalon. Este strict munca profesorilor de la clasă”

O altă clasă, alți elevi care au venit însoțiți de părinți pentru a completa opțiunile în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Printre ei, doi băieți, colegi de clasă și prieteni.

„Luăm în calcul ultima medie de anul trecut, ierarhia pe județ și, bineînțeles, media lui. De-a lungul timpului am văzut că are înclinație pe Matematică mai mult decât pe partea umană, așa am ales profilul. Ne dorim să fie în același loc, poate chiar colegi de clasă, acum, depinde”, a precizat mama unuia dintre elevi. Băieții au decis să aleagă același liceu, iar decizia au luat-o după o vizită în cadrul „Zilei porților deschise”.

Un alt părinte, chiar cadru didactic la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, a precizat că a decis împreună cu băiatul ca acesta să continue studiile în unitatea școlară în care a făcut și gimnaziul.

„Cum alegem? În funcție de profil, în primul rând, și apoi în funcție promovabilitatea la Bacalaureat. A fost alegerea amândurora, atât a copilului cât și a mea. Sunt cadru didactic aici (n. red. - la Liceul Teoretic „Niicolae Titulescu” Slatina), sunt foarte mulțumită de activitatea colegilor mei și rămâne, dar nu pentru că sunt eu aici, ci pentru că sunt realmente mulțumită. I-a plăcut și băiatului foarte mult și am zis că el e etalonul. Și vă spun și de ce. Pentru că e un copil nemeditat, adică rezultatul pe care l-a obținut, 8,92, este strict munca profesorilor de la clasă. De asta spun că el e etalon, nimeni nu poate spune din exterior – e meritul meu”, a precizat mama elevului. Nu a ales Filologie pentru că ar fugi de Matematică, așa cum se întâmplă des în rândul absolvenților de gimnaziu, ci pentru că vrea ca după liceu să urmeze o carieră în MAI sau MapN, a mai adăugat mama elevului.

„Copiii au fost realiști, s-au evaluat corect”

Mulți părinți au venit pregătiți de acasă cu opțiunile fie subliniate în „Ghidul pentru admitere”, fie notate pentru a fi ulterior scrise în fișă. Alții au mai stat pe gânduri și în sală, tot oscilând între coduri.

„Au ales în funcție de mediile pe care le-au avut, dar și de pasiunile pe care de asemenea le au. În funcție de aptitudinile pe care și le-au descoperit în cei patru ani de gimnaziu. Adică, evident că dacă au înclinații spre partea de Uman au mers spre Filologie și după aceea au completat partea de real. A contat și liceul, dar a contat și profilul foarte mult, au avut destule opțiuni. Evident, a contat și media. Dar chiar dacă au avut și medii mai mici, au optat pentru profil teoretic”, a precizat prof. Anca Burciu, diriginta unei clase a VIII-a.

„Au ales în primul rând copiii, am văzut că părinții au ținut cont în mare parte de opțiunile copiilor. Copiii au fost realiști, s-au evaluat corect, au știut cam ce șanse au. Nu am avut probleme ca în alte serii, cu elevi care au ținut neapărat să completeze doar codul de Real sau codul de Uman, deși se vedea foarte clar că sunt sub linie. Au fost precauți, atenți, ceea ce înseamnă că au înțeles. Și-au luat și marjă de siguranță, au completat mult sub nivelul lor, pentru că nu au vrut să aibă surprize”, a mai adăugat prof. Burciu.

Surprize, în acest an, ar putea să apară în schimb la clasele de învățământ tehnologic, foste clase de școală profesională transferate la liceu, pentru care este posibil să se înregistreze concurență chiar mai mare decât în anii trecuți. Elevii au reperat aceste clase urmărind ghidul de admitere la liceu, pentru că sunt acele clase pentru care nu este precizată ultima medie de admitere, în anii trecuți sistemul de admitere pentru școala profesională fiind diferit. Elevii cu medii peste 7,00 se întâmplă însă mai rar să aibă ca primă opțiune un liceu tehnologic, indiferent de specializare.

Ce urmează după completarea opțiunilor

Perioada de completare în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se încheie în 20 iulie. Părinții și elevii au fost avertizați că „orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită” și că „numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului”. Tot în perioada 13-20 iulie se completează și se depun și fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ.

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În perioada 15-17 iulie, pot de asemenea să completeze fișe de înscriere pentru repartizarea computerizată candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați.

În perioada 13 – 20 iulie 2026, fișele de înscriere se introduc în aplicația informatică centralizată, tot în această perioadă părinții având o nouă întâlnire cu dirigintele, la școală, pentru verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

În 20-21 iulie au loc operațiunile de transmitere a bazelor de date de al centrele de înscriere către centrul județean/al municipiului București și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată și se verifică, de asemenea, și se corectează eventualele erori din bazele de date (candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc.).

22 iulie 2026 este ziua mult-așteptată de către candidați și părinți, când se repartizează computerizat în învățământul liceal absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027, fiind comunicate rezultate. Tot în 22 iulie se afișează în școli lista cu locurile neocupate în licee.

Înscrierea nu se încheie odată cu repartizarea computerizată. În perioada 23 – 28 iulie 2026 are loc depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

În 28 iulie 2026 are loc o nouă transmitere către școlile gimnaziale a situației locurilor rămase neocupate în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

În perioada 29-31 iulie 2026 se rezolvă de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

O nouă etapă de repartizare pe locurile rămase neocupate la liceu începe în 31 iulie.