 Repartizarea la liceu 2026 are loc pe 22 iulie. Cum afli la ce liceu ai intrat | adevarul.ro
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Repartizarea la liceu 2026 are loc pe 22 iulie. Cum afli la ce liceu ai intrat

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Peste 120.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor afla miercuri, 22 iulie 2026, liceele și specializările la care au fost repartizați. Rezultatele vor fi publicate pe admitere.edu.ro și afișate la școli, iar dosarele de înscriere trebuie depuse între 23 și 28 iulie.

Repartizarea computerizată la liceu 2026 are loc pe 22 iulie. Foto: Magnific.com
Elevii află pe 22 iulie la ce liceu au fost repartizați. Foto: Magnific.com

Peste 120.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a așteaptă rezultatele repartizării computerizate la liceu.

În România, pentru anul școlar 2026–2027 au fost prevăzute 184.000 de locuri în clasa a IX-a, în liceele teoretice și tehnologice. Numărul exact al candidaților repartizați va fi anunțat pe 22 iulie, după finalizarea procedurii. La Evaluarea Națională au susținut integral probele 143.251 de absolvenți de gimnaziu, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării.

Absolvenții clasei a VIII-a vor afla miercuri, 22 iulie 2026, liceele și specializările la care au fost admiși în urma repartizării computerizate. Rezultatele vor fi publicate online, pe platforma oficială admitere.edu.ro, și vor fi afișate și la unitățile de învățământ. După repartizarea la liceu 2026, elevii trebuie să își depună dosarele de înscriere la școlile unde au fost admiși, în perioada 23–28 iulie.

Repartizarea computerizată la liceu are loc pe 22 iulie

Repartizarea computerizată la liceu 2026 este programată miercuri, 22 iulie, după încheierea etapelor de completare și verificare a fișelor de înscriere. Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora și-au putut exprima opțiunile pentru liceele și specializările dorite în perioada 13–20 iulie, iar ulterior datele au fost introduse și verificate în aplicația informatică centralizată.

„Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026–2027 va avea loc în data de 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, dosarele de înscriere vor fi depuse în unitățile de învățământ liceal în care candidații au fost repartizați”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Candidații vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de opțiunile înscrise în fișă și de numărul locurilor disponibile.

„Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!”, se arată în calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026–2027, publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Unde se afișează rezultatele admiterii la liceu

Rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate miercuri, 22 iulie 2026, pe platforma oficială dedicată admiterii la liceu, admitere.edu.ro. Elevii își vor putea identifica rezultatul cu ajutorul codului individual primit la Evaluarea Națională, deoarece numele și prenumele candidaților sunt anonimizate. În aceeași zi, rezultatele vor fi comunicate și prin intermediul școlilor gimnaziale de proveniență, unde vor fi afișate listele candidaților repartizați și situația locurilor rămase neocupate în liceele din județ.

„Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal și afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal din județ sau din municipiul București sunt programate pentru 22 iulie 2026”, se arată în calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026–2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Listele afișate la școlile gimnaziale vor cuprinde candidații admiși, prezentați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, dar și liceul, specializarea și codul opțiunii la care a fost repartizat fiecare elev. În fiecare unitate de învățământ gimnazial va fi afișată lista absolvenților școlii respective care au fost admiși la liceu.

Ce trebuie să facă elevii după repartizare

După publicarea rezultatelor, elevii admiși trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost repartizați.

„Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați are loc între 23 și 28 iulie 2026”, se arată în calendarul oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Dosarul va trebui să conțină cererea de înscriere, certificatul de naștere și, dacă este cazul, cartea de identitate și fișa medicală. Copiile actelor de identitate vor trebui să fie certificate drept conforme cu originalul de către angajatul liceului desemnat în acest scop.

Elevii sunt sfătuiți să respecte termenul stabilit, pentru că locurile candidaților care nu își depun dosarele de înscriere pot fi declarate libere. Cei care nu finalizează înscrierea în perioada prevăzută vor putea participa la a doua etapă a admiterii.

În 28 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase neocupate, iar între 29 și 31 iulie vor fi soluționate situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

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