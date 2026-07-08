Cum ar putea scădea mediile de admitere la liceele de top. Estimarea după publicarea notelor finale de la Evaluarea Națională

Rezultatele Evaluării Naționale 2026, publicate miercuri, arată o scădere a promovabilității la 79,1% (față de 83,2% în 2025) și doar 7 medii de 10, față de 85 anul trecut. Peste 20% dintre absolvenți nu au obținut media 5, majoritatea fiind cei care învață în mediul rural. Contestațiile au modificat mii de note: 8.696 au crescut, 4.265 au scăzut. Secretarul de stat Sorin Ion estimează o scădere cu 10-20 de sutimi a mediilor de admitere la liceele de top, într-un interviu pentru „Adevărul”. Elevii sunt sfătuiți să verifice ierarhia județeană și să completeze cât mai multe opțiuni. Prima repartizare computerizată are loc pe 22 iulie.

„Notele ușor mai mici vor influența mediile de admitere”

În contextul scăderii promovabilității și a numărului de medii de 10, secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a estimat pentru „Adevărul” că mediile de admitere la liceu ar putea înregistra o scădere moderată, în special la liceele cu cerințe foarte ridicate.

„Este dificil de prezis cu exactitate cât de mult va scădea media de admitere la licee în funcție de rezultatele Evaluării Naționale, deoarece acest proces nu este o știință exactă, iar de la un an la altul fluctuațiile nu urmează un tipar constant. Totuși, se poate aprecia că notele ușor mai mici înregistrate anul acesta în zona de vârf vor influența mediile de admitere, în special la liceele care au cerințe foarte ridicate, posibil cu o scădere de aproximativ zece până la douăzeci de sutimi, deși această estimare rămâne incertă”, a declarat Sorin Ion.

În ceea ce privește impactul exact al rezultatelor asupra mediilor de admitere, Sorin Ion a precizat că modificările se vor resimți mai ales în zona liceelor de top.

„Modificările mediilor de admitere se vor resimți mai ales în zona liceelor cu note foarte mari, întrucât anul acesta s-au obținut mult mai puține note de zece decât în anul trecut la Evaluarea Națională, iar schimbările vor fi vizibile mai degrabă la liceele cu un nivel de selecție extrem de ridicat. Totuși, subliniez că toate aceste predicții sunt doar estimări, nu certitudini, așa că ele trebuie tratate ca simple recomandări, iar nimeni nu ar trebui să își întemeieze deciziile pe afirmații categorice privind mediile din acest an, pentru că situația nu este atât de previzibilă”, a relatat Sorin Ion.

Recomandări: verificați ierarhia județeană și completați cât mai multe opțiuni

Sorin Ion a oferit și câteva recomandări practice pentru elevii care urmează să își completeze fișele de admitere. El a subliniat că media de anul trecut nu trebuie considerată un reper fix, ci doar o informație suplimentară, iar elevii ar trebui să își verifice cu atenție poziția în ierarhia județeană și să o compare cu cea din anul precedent pentru aceeași medie.

„Atunci când elevii își completează fișa de admitere, este bine să se raporteze la media de anul trecut, dar să nu o considere drept un reper fix, ci doar ca pe o informație suplimentară. Recomandarea mea pentru elevi este să își verifice cu atenție poziția în ierarhia județeană sau a municipiului București și să o compare cu cea din anul precedent pentru aceeași medie, deoarece astfel își pot evalua mai bine șansele de a intra la liceul dorit”, a explicat secretarul de stat.

El a îndemnat, de asemenea, elevii să completeze cât mai multe opțiuni pe fișa de admitere, fără a se limita la primele cinci sau zece opțiuni, deoarece numărul opțiunilor poate face diferența între un liceu mai mult sau mai puțin dorit.

„De asemenea, indiferent de media obținută, le recomand tuturor să completeze cât mai multe opțiuni pe fișa de admitere, fără a se limita la primele trei, patru, cinci sau zece opțiuni, pentru că, deși fiecare absolvent de clasa a VIII-a are asigurat un loc la liceu, numărul opțiunilor poate face diferența între un liceu mai mult sau mai puțin dorit, iar efortul depus în această perioadă contează semnificativ în alegerea finală”, a adăugat Sorin Ion.

Admitere liceu 2026. Cum se face departajarea elevilor cu medii egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale la admitere, aceștia vor fi departajați folosindu-se următoarele criterii, în ordine:

„a) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011- 2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.”

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Admitere liceu 2026. Când începe repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată reprezintă etapa centrală a admiterii la liceu, fiind momentul în care fiecare absolvent al clasei a VIII-a află unde își va continua studiile, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

În perioada 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și asistați de diriginți, completează opțiunile în fișele de înscriere, un moment decisiv, deoarece ordinea și numărul opțiunilor pot influența șansele de a fi repartizat la liceul dorit. Este recomandat ca elevii să își completeze cât mai multe opțiuni pentru a-și maximiza șansele de a prinde un loc în prima etapă, mai ales în condițiile în care, în București, concurența este extrem de mare, iar diferența dintre admiși și respinși poate fi de doar câteva sutimi. Pe 13 iulie, liceele vocaționale ridică sau transmit anexele fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, iar acești candidați, precum și cei care au fost admiși dar au declarat în scris că renunță la locul obținut, își pot recupera fișa de înscriere de la unitatea de învățământ gimnazial și pot completa opțiunile pentru a participa la repartizarea computerizată. Pe 14 iulie, comisiile județene transmit către Centrul Național de Admitere lista candidaților declarați admiși la clasele cu probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată, etapă care finalizează admiterea pentru liceele vocaționale și clarifică situația candidaților care vor participa ulterior la repartizarea computerizată.

Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată, momentul în care fiecare elev primește liceul la care va fi admis în funcție de media sa și de opțiunile completate. După această etapă, între 23 și 28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați, în termenul stabilit de Ministerul Educației, deoarece depunerea dosarului este esențială pentru confirmarea locului obținut, iar nerespectarea acestui termen poate duce la pierderea locului și la participarea în etapa a doua de admitere.

Pentru candidații care nu au prins loc în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele, există o a doua etapă de admitere, programată să înceapă pe 31 iulie, când se afișează centrul de admitere, situația locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi și a celor cu cerințe educaționale speciale, precum și locul de desfășurare și graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. În perioada 3-12 august, candidații interesați se înscriu pentru aceste probe, care se desfășoară pe 4 și 5 august, rezultatele fiind afișate pe 6-7 august, urmate de rezolvarea contestațiilor.

În intervalul 10-12 august, comisiile primesc cererile de înscriere ale candidaților repartizați în prima etapă care nu și-au depus dosarele, ale celor respinși la liceele vocaționale, ale candidaților care au susținut probe de verificare în etapa a doua și ale celor care nu au participat sau nu au fost repartizați în prima etapă, iar repartizarea din etapa a doua are loc pe 17-18 august, iar pe 18 august se transmit rezultatele către Centrul Național de Admitere.

Pentru candidații din seriile anterioare care doresc să își continue studiile, sunt prevăzute etape distincte pentru învățământul seral și cel cu frecvență redusă. Pe 13 iulie se anunță calendarul admiterii la învățământul seral pentru cei care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor, iar înscrierile se fac pe 23-24 și 27-28 iulie, urmate de repartizare între 29 și 31 iulie. În mod similar, pentru învățământul cu frecvență redusă, destinat candidaților care împlinesc 20 de ani până la 31 august 2026, calendarul este identic: anunțul pe 13 iulie, înscrieri pe 23-24 și 27-28 iulie și repartizare în perioada 29-31 iulie. Aceste etape oferă o a doua șansă celor care nu au reușit să se integreze în sistemul de zi sau care își doresc să își finalizeze studiile într-un regim mai flexibil.

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Rezultatele finale

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate miercuri, 8 iulie, atât pe platforma oficială a Ministerului Educației, cât și la avizierele centrelor de examen, iar candidații le pot verifica folosind codurile individuale primite la prima probă scrisă.

Datele finale ale Evaluării Naționale relevă o tendință de scădere a performanței generale a candidaților. Față de anul trecut, promovabilitatea a scăzut de la 83,2% la 79,1%, iar numărul elevilor cu medii de 10 a scăzut dramatic, de la 85 la doar 7.

Rezultatele arată, de asemenea, că 20,9% dintre elevi nu au reușit să obțină media 5, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din cinci absolvenți ai clasei a VIII-a rămân sub pragul de promovare, cei mai mulți din școlile aflate în mediul rural.

Procesul de reevaluare a lucrărilor contestate a adus modificări pentru mii de candidați. Dintre cele 14.176 de contestații depuse, 8.696 de lucrări au primit note mai mari în urma reevaluării, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre contestații s-au soldat cu o îmbunătățire a notei. În schimb, 4.265 de lucrări au înregistrat scăderi ale notei după reevaluare, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate.