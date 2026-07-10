Admitere la liceu 2026: Cine poate intra la liceu fără repartizarea computerizată

Aflarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională îi apropie pe mii de elevi de momentul admiterii la liceu chiar înainte de repartizarea computerizată. Sunt cinci categorii de elevi care vor ști până în 22 iulie dacă au fost deja admiși.

Mii de elevi din toată țara care își doresc să urmeze un liceu vocațional (sportiv, pedagogic, arte, militar, teologic) nu vor mai trece prin repartizarea computerizată care decide, în funcție de opțiunile din fișa de înscriere și notele de la Evaluarea Națională, cine ce loc ocupă. Elevii care au ales liceul vocațional au susținut încă dinainte de încheierea anului școlar probe de aptitudini, iar cei care le-au trecut cu bine află acum, după afișarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională și derularea procedurii de admitere la vocațional, dacă sunt admiși.

Pe lângă elevii admiși prin concurs propriu al liceelor mai sunt alte câteva câteva categorii de candidați la admitere care vor afla înainte de înscrierea pentru repartizarea computerizată dacă au deja un loc ocupat: elevii repartizați pe locurile pentru rromi; elevii repartizați pe locurile distincte pentru CES; elevii care aleg exclusiv învățământul tehnologic/dual (iar liceul a decis să deruleze propria sesiune de admitere pe acele locuri); elevii care aleg exclusiv un liceu privat și nu doresc să participate la repartizarea la liceele de stat.

La polul opus se află elevii rămași la finalul clasei a VIII-a cu situația neîncheiată, care (dacă între timp au promovat) sunt obligați să aștepte ultima etapă de admitere dacă vor un loc la un liceu de stat, pentru că nu au putut susține examenul de Evaluare Națională. În aceeași situație se află și elevii care, deși au promovat gimnaziul, nu s-au prezentat la examenul de Evaluare Națională.

Ce au de făcut elevii care au promovat probele de aptitudini

Înainte de anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, care s-a întâmplat joi, 9 iulie 2026, comisia națională de admitere a transmis, în 8 iulie, către comisiile judeţene, baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.

Tot în 8 iulie, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti au transmis către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini bazele de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Și tot în 8 iulie, părinții elevilor care au susținut la Evaluarea Națională și proba la limba și literatura maternă au putut depune, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă, declarația care exprimă opțiunea pentru stabilirea mediei la Evaluarea Naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

Iată ce presupune în continuare calendarul admiterii la liceele vocaționale:

- 9 iulie 2026 - validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;

- 13 iulie 2026 - ridicarea/transmiterea de la liceele vocaționale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată;

- 14 iulie 2026 - transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Când află dacă au fost admiși candidații pe locurile pentru rromi

Elevii care candidează la liceu pe locuri rezervate pentru etnia rromă (locurile disponibile au fost afișate în fiecare județ în 4 mai 2026) au avut termen final 12 iunie 2026 pentru a intra în posesia recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă.

Recomandările pivind apartenența la etnie au putut fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență în perioada 8-15 iunie 2026.

În zilele de 13-14 iulie 2026 se derulează completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență. Tot atunci are loc introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

„Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!”, este avertismentul reprezentanților MEC.

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe siteul inspectoratului școlar are loc în 16 iulie 2026.

„Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027”, se mai menționează în calendarul de admitere.

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Când sunt repartizați candidații pe locurile pentru elevii cu CES

O altă categorie de candidați care află dacă au deja un loc asigurat la liceu înainte de repartizarea computerizată sunt elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), care candidează pe locurile special dedicate lor.

Părinții acestora (sau reprezentanții legali) au avut posibilitatea să depună, în perioada 8-15 iunie, la unitatea de învățământ de proveniență, certificatul de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2025 – 2026, emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

„Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. În situații justificate și dovedite, copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistență educațională se pot depune și după termenul precizat în Calendar, doar cu acordul Preşedintelui Comisiei Naţionale de Admitere”, se revede în metodologie.

În 13-14 iulie 2026, părinții completează opțiunile în fișele de înscriere pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ de proveniență. Tot în aceste zile are loc introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

„Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!”, este avertismentul MEC.

În 16 iulie 2026 are loc repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face de asemenea computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.

Admiterea în învățământul special

O altă categorie de elevi care pot să nu participe la repartizarea computerizată o reprezintă candidații pentru învățământul special. Admiterea în cazul lor are loc în perioada 13-14 ulie 2026, când se realizează înscrierea și repartizarea candidaților

„Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 12 iunie 2026. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia”, se menționează în calendarul oficial al admiterii la liceu.

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Admiterea la unitățile de învățământ private

Tot înainte de repartizarea computerizată pe locurile din liceele din sistemul de stat se realizează și admiterea în liceele private. În acest caz există două situații: fie elevul vrea să aibă și o variantă de rezervă pentru cazul în care nu prinde loc de stat, fie este hotărât să meargă la liceul privat. În primul caz, elevul se înscrie și pentru repartizarea computerizată și se poate înscrie în același timp și la un liceu privat. În cel de-al doilea, elevul nu este obligat să participe la repartizarea computerizată, ci se poate înscrie direct la liceul privat.

Liceele private își organizează, în cele mai multe cazuri, propria admitere și propriul calendar, chiar dacă unele folosesc media de la Evaluarea Națională drept criteriu.

În condițiile de admitere publicate de liceele private se pot regăsi inclusiv mecanisme de rezervare a locului, termene-limită pentru confirmare și plata unor taxe nerambursabile în cazul în care elevul, admis la liceul dorit la stat, renunță la locul de la cel privat.

Pentru candidații care s-au aflat într-una din situațiile de mai sus și nu au reușit să fie admiși înainte de repartizarea computerizată rămâne varianta completării fișei de opțiuni pentru etapa repartizării computerizate din 22 iulie.

În acest caz, în perioada 13 – 20 iulie 2026 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIIIa. Tot în această perioadă se completează și se depun și fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

„Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027, completează opțiunile în perioada 15-17 iulie 2026”, este mențiunea dn calendarul admiterii.

În 22 iulie 2026 are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.