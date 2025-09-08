search
Luni, 8 Septembrie 2025
Trei lucruri pe care părinții trebuie să le ia în considerare la început de an școlar. „Toți elevii pot performa, este imposibil să nu aibă ceva în care să nu exceleze"

Publicat:

A început școala pentru mai bine de două milioane de elevi români. Este un an marcat de schimbări legislative, de comasări și nemulțumiri ale cadrelor didactice.

Mulți elevi încep școala FOTO adevărul
Mulți elevi încep școala FOTO adevărul

Cu toate acestea, elevii trebuie să-și urmeze traseul: să învețe, să-și dezvolte abilități și pasiuni și să-și contureze drumul către viața de adult – cel puțin asta recomandă specialiștii la începutul noului an școlar.

Cel mai emoționant moment este pentru cei care pășesc pentru prima dată în viața de școlar, adică elevii din clasa pregătitoare. Experții în educație și sănătate mintală oferă sfaturi pentru gestionarea unor aspecte esențiale ale vieții de elev. Acestea pot face diferența între succes și eșec în școală, cu impact pe termen lung în viața de adult.

Părinții trebuie să descopere potențialul copilului și să-l încurajeze

Specialiștii în educație spun că în primul rând părinții trebuie să renunțe la speranța că cei mici vor excela în domeniile la care părinții visează sau ar fi vrut să performeze, dar nu au avut ocazia. Părinții să nu proiecteze viitoare cariere pentru copiii lor, conform așteptărilor și speranțelor personale.

Copiii au personalitatea lor și propriile aptitudini. Tocmai de aceea, părinții trebuie să renunțe din start să oblige copiii să exceleze în domeniile de care aceștia nu sunt atrași.

În schimb,  pot să descopere care este potențialul copilului, la ce se pricepe, ce-și dorește să facă și să-l încurajeze în consecință . De exemplu, dacă copilul își dorește să fie inginer auto în loc de medic, așa cum își dorește părintele.

„Toți elevii pot performa, este imposibil să nu aibă ceva în care să nu exceleze. Numai că acel potențial trebuie întâi descoperit și mai apoi folosit. În primul rând este vorba despre susținerea familiei. Atunci când părintele a descoperit că acel copil poate să facă ceva, să performeze, într-un domeniu dar îi spune că ”nu-ți este de folos” sau ”la ce-ți trebuie ție așa ceva?, totul s-a terminat. Copilul nu se va mai gândi să mai facă ceva. Este ca o revoltă. Atâta timp cât tu descoperi la copilul tău că ar putea merge pe o anumită cale, să-l lași să facă lucrul acela, chiar dacă este fotbal, matematică, teatru, oricare materie de care este pasionat. Lasă-l să facă, încurajează-l. Prima etapă este descoperire. Copilul trebuie lăsat să descopere ce-i place. Părinții trebuie să se implice și să-i ofere o paletă largă de activități și experiențe, prin care el să descopere la ce este bun, ce-i place. Iar părintele trebuie să-i accepte aceea pasiune și abilitate chiar dacă nu corespunde cu așteptările, dorințele, proiecțiile sale”, spune profesorul și inspectorul școlar general adjunct, Cristina Bălăucă, mamă de fost olimpic internațional. 

Copiii nu trebuie comparați unii cu alții, mai ales când vine vorba de școală

Copiii trebuie încurajați și când iau note proaste, spun specialiștii, și trebuie văzut unde au greșit pentru a putea fi ajutați să se îndrepte. În plus, trebuie renunțat la obiceiul de a face comparații.  Copilul nu trebuie comparat cu cel al vecinei sau al prietenei în privința performanțelor școlare, a cumințeniei sau a rezultatelor obținute la activitățile extrașcolare. „ Este foarte importantă concurența, dar să fie o concurență constructivă. Nu trebuie comparat cu alții, certat în comparație cu alții. Copiii noștri trebuie învățați să și piardă. Sunt mulți copii care la primul eșec, renunță”, adaugă Cristina Bălăucă. 

Copiii nu trebuie presați să muncească peste puterile lor, spun specialiștii în psihiatrie pediatrică. Părintele, în primul rând, trebuie să fie realist cu capacitatea copilului. Frustrările părinților și reproșurile nejustificate pot afecta grav sănătatea mentală a copilului. „ Vorbim de teama de a nu greși, de a nu obține o notă mică, mai ales dacă există acel tipar parental în care se cer rezultate școlare foarte bune. De exemplu cei care cred că nota opt este o notă slabă iar copilul este certat pentru un rezultat bun, în realitate. Apare compararea cu ceilalți copii, ceea ce este foarte nociv. Trebuie să înțelegem și să ne împăcăm cu ideea că fiecare copil este unic, își are potențialul propriu, degeaba îi forțăm. Unii prind mai repede, alții au nevoie de mai multe repetiții. Asta este, suntem diferiți. Iar părinții trebuie să accepte acest lucru și să ofere suport copilului, să-l încurajeze”, spune Maria Dardai, medic specialist psihiatru. 

Activitățile extra-școlare sunt bune, dar ce-i prea mult strică

Totodată, părinții au tendința de a suprasolicita elevii cu multe activități extrașcolare. Este la modă ca un copil să facă, de exemplu, karate, chitară, dansuri moderne pe lângă orele de curs. Și asta în condițiile în care mai sunt și teme de făcut, pe lângă orele de curs. Culmea, majoritatea activităților extrașcolare sunt alese de părinți și mai puțin de elevi. Așa că specialiștii spun că elevul trebuie să aleagă ce activități extrașcolare face, nu părintele. Și asta fiindcă lucrurile impuse pot duce la o epuizare a copilului. „Dacă sunt lucuri impuse, că trebuie,, că așa spun mama și tata”, intervine plictiseala. Nu știu dacă ați sesizat, dar oboseala este mai accentuată atunci când ești plicitisit. Când trebuie să faci ceva ce ție nu-ți place”, precizează profesorul Cristina Bălăucă.

În plus, părintele trebuie să fie atent ca aceste activități extrașcolare să nu epuizeze copilul,  să nu interfereze cu temele, cu programul lui de odihnă. Orice copil are nevoie de un timp de odihnă și relaxare, doar pentru el. „Dacă părinții reușesc să-i aducă mai multe activități, iar copilul vrea să reunțe la una dintre ele, trebuie lăsat să renunțe. Trebuie văzut dacă nu interferează cu programul școlar, dacă are timp de relaxare, de odihnă, care este foarte important”, spune Cristina Bălăucă.

În caz contrar elevul riscă să dezvolte oboseală cronică, să nu mai facă față la școală și să apară anxietatea și depresia. Specialiștii spun că pentru activitățile extrașcolare părinții trebuie să-i ofere copilului o paletă largă de activități pentru a-și descoperi abilitățile și pasiunile. Iar la final acesta va alege ceea ce-și dorește. 

loading Se încarcă comentariile...
