5 Septembrie 2025
Adevărul
Noul an școlar vine cu program special pentru mijloacele de transport public și cu autobuze speciale pentru copii. Anunțul oficial făcut de CTP

Publicat:

Numărul mijloacelor de transport în comun aflate în circulație se va suplimenta cu aproximativ 25%, incepand cu data de 8 septembrie, ca urmare a începerii anului școlar, într-un oraș important din România.

autobuze scolare mercedes setra cluj

Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunță publicul călător că numărul mijloacelor de transport în comun aflate în circulație se va suplimenta cu aproximativ 25%, incepand cu data de 8 septembrie, ca urmare a începerii anului școlar.

„Noile programe vor putea fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro. În colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, se va relua de luni 8 septembrie, transportul elevilor din clasele 0 – 4 cu autobuze dedicate, pe cele 14 trasee, din cartierele Mănăștur, Zorilor - Făget, Gheorgheni, Mărăști, Grigorescu, Bună Ziua, zona Iris şi Lombului spre liceele din centrul orașului. Traseele sunt deja cunoscute de elevi si de aparținătorii acestora. Liceele deservite sunt: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, Seminarul Teologic Ortodox, Seminarul Bathory Istvan, Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Colegiul Național George Coșbuc”, anunță reprezentanții CTP.

Unde se găsește programul autobuzelor școlare

Pentru mai multe detalii privind programul autobuzelor școlare accesați link-ul https://ctpcj.ro/index.php/ro/orare-linii/transport-elevi. De asemenea, toti elevii au la dispoziție mijloace de transport special destinate, având inscripția „TRANSPORT ELEVI”, cu plecări după ora 7:10 din cartiere spre centrul municipiului și reîntoarcerea în jurul orei 14:00, pe următoarele linii: Autobuze: 9 – 24 – 30 – 31 – 35 – 39 – 42 – 43B– 46B; Troleibuze: 3 – 5 – 6 – 25; Tramvaie: 101 – 102. Primăria va subvenționa transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânațelor, respectiv Colonia Pata Rât, până în Cluj-Napoca”, se menționează în comunicatul oficial al CTP.

„Pentru elevii școlii Ion Agârbiceanu care își vor desfășura activitatea în noua clădire construită în ansamblu Elite de pe strada Cărămidarilor, va fi asigurat transportul dimineața din stația Maresal A. Averescu de pe strada Fabricii și retur la finalizarea cursurilor. Elevii școlii Ion Creangă de pe Aleea Peana vor avea la dispoziție autobuze pentru a se deplasa în noua locație de pe strada Câmpului Nr.2 și retur la finalizarea cursurilor. Elevii școlii Onisifor Ghibu relocați pe B-dul 1 Decembrie 1989 vor avea la dispoziție autobuze si vor fi preluați dimineața de pe Platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, între orele 07:30-07:45”, anunță reprezentanții CTP. 

Se efectuează în continuare transportul persoanelor cu dizabilități neuromotorii, cu microbuze special dotate, pe trasee stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Cluj–Napoca și, respectiv cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca , Asociația Caritatea Umanitar Internațională, Grădinița Maltezî, Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motor (Centrul de zi Napoca Proteus, Clubul Prietenia si Tânărul Singuratic), Asociația Hans Spalinger, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu. În colaborare cu Primăria comunei Florești, se va relua de marți, 9 septembrie, transportul elevilor la școlile Dumitru Tăuțan și Gheorghe Șincai din Florești și Luna de Sus”, mai amintesc reprezentanții CTP.

Cluj-Napoca

