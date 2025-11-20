Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit controverse după ce într-o propoziție de doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul chiar în timpul unei vizite la Oradea, ministrul Daniel David a recunoscut problema și a explicat ce măsuri a luat.

Publicat pe 19 noiembrie pe site-ul Ministerului Educației, proiectul de ordin referitor la temele pentru acasă cuprinde doar 14 articole, întinse pe câteva pagini. Totuși, documentul a apărut cu greșeli care nu ar fi tolerate nici măcar la nivelul claselor primare.

În articolul 2, alineatul 1, apare următoarea frază: „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei”. Propoziția conține trei erori: o virgulă între subiect și predicat, o virgulă nejustificată după „dificultate” și forma incorectă „elevi” în loc de „elevii”.

Ministrul, pus în fața greșelilor

În conferința de presă susținută joi la Oradea, eBihoreanul i-a înmânat ministrului Daniel David un exemplar tipărit al documentului. Întrebat dacă recunoaște greșelile și ce părere are despre această situație, ministrul a admis că știe despre problemă.

„Așa este, știu despre ce e vorba. Am luat măsuri și au primit avertisment cei care au redactat acel text. Eu știu că s-a corectat de aseară”, a declarat Daniel David.

Corecții făcute pe jumătate

Întrebat dacă nivelul lingvistic al angajaților din cabinetul său este reprezentativ pentru școala românească, ministrul a evitat un răspuns direct. „Este un ordin de ministru care circulă în cabinetului ministrului din punct de vedere administrativ. Este o problemă, iar oamenii care s-au ocupat de acest lucru, repet, au primit avertisment”, a spus el, încheind subiectul.

Cu toate acestea, documentul aflat pe site în momentul conferinței încă avea două dintre cele trei greșeli. Doar forma „elevii” fusese corectată, în timp ce virgulele rămăseseră greșite.

„Incredibil!”, a exclamat ministrul după ce reporterul i-a arătat că problema persistă. Imediat, Daniel David și-a consultat telefonul, semn că intenționa să solicite o corectură completă.

Ce prevede ordinul privind temele

Ministrul a precizat că ordinul aflat în dezbatere publică reprezintă o actualizare a unui act emis în 2016, care reglementa și atunci temele pentru acasă.

Noul proiect prevede ca elevii din ciclul primar și gimnazial să nu mai primească teme de vacanță, iar liceenii să primească doar teme opționale. În plus, documentul stabilește limite clare pentru timpul alocat zilnic temelor: maximum o oră pentru elevii din clasele primare și două ore pentru cei de gimnaziu și liceu.

„Da, cred că este foarte important să reglementăm activitatea legată de temele pentru acasă. Oricum, ați văzut că reglementarea este una flexibilă, se indică, se sugerează. Vrem să-i ajutăm și pe profesori, și pe elevi. Până la urmă, temele pentru acasă, dacă nu le faci cu plăcere și dacă nu sunt văzute că aduc plusvaloare, degeaba le dai”, a declarat ministrul.