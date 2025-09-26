Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov

Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care avertizează elevii atunci când fac greșeli gramaticale sau scriu cuvinte incorect. Invenția, deocamdată un prototip, combină inteligența artificială cu un instrument clasic de scris și poate fi testată printr-o aplicație mobilă.

Daria, Ovidiu și Raul, elevi în clasa a XII-a la un liceu din Brașov, reprezintă echipa care a reușit să creeze acest instrument inedit. Creionul vibrează atunci când cratima este folosită greșit sau când un cuvânt este scris incorect. Ideea combină două modele de inteligență artificială pentru a ajuta elevii să scrie corect la școală.

„Ideea a pornit de la o jucărie din copilărie – creionul fermecat – care, în momentul în care nimereai răspunsul corect, scotea un sunet mai special”, explică Daria Văsii, elevă la Colegiul de Științe Brașov, potrivit Observator News.

Raul Ciobanu, colegul ei, adaugă: „Și eu am experimentat greșeli de ortografie. Probabil stăm prea mult timp pe telefoane, ne-am obișnuit cu autocorectul de pe telefon, lumea nu prea mai scrie pe foaie”.

Concurs național pentru idei inovatoare

Anul acesta, liceenii din toată țara sunt provocați să vină cu idei inovatoare în domeniul tehnologiei pentru mediul înconjurător și sport. Peste 4.000 de tineri au participat deja la concursul de tehnologie și abilități STEM. Se pot înscrie toți elevii cu vârste între 16 și 19 ani, alături de un profesor coordonator.

Program intensiv pentru finaliști

Cele 25 de echipe finaliste vor intra într-un program intensiv de mentorat și vor participa la ateliere de design thinking, antreprenoriat, inteligență artificială și deepfake. Creionul inteligent creat de tinerii brașoveni ar putea fi doar începutul unor proiecte inovatoare în educație și tehnologie.