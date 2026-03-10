Legea bugetului de stat: Cum se împart banii pe ministere. Cine ia în plus față de anul trecut

Bugetul de stat este construit astfel încât resursele suplimentare să fie orientate prioritar către investiții și absorbția fondurilor europene, în paralel cu continuarea consolidării fiscal-bugetare.

Potrivit datelor analizate de „Adevărul”, legea bugetului de stat prevede alocări mai mari pentru unele ministere, în timp ce altora li s-a diminuat bugetul în comparație cu cel de anul trecut.

Ce ministere primesc bani în plus faţă de anul trecut

- Ministerul Apărării: 49, 37 miliarde de lei (față de 42,38 miliarde de lei în 2025)

- Ministerul Agriculturii: 27,73 miliarde de lei (față de 26,38 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Educației: 64,79 miliarde de lei (față de 61,25 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Investițiilor: 12,6 miliarde lei (față de 7,33 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Finanțelor: 12,17 miliarde lei (față de 11,12 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Finanțelor (acțiuni generale): 112,42 miliarde lei (față de 87,15 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Economiei: 3,7 miliarde lei (față de 2,3 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Energiei: 19,71 miliarde lei (față de 5,35 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Mediului: 5,95 miliarde lei (față de 5,27 miliarde lei în 2025)

- Ministerul de Interne: 35,75 miliarde lei (față de 34,44 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Justiției: 4,31 miliarde lei (față de 4,1 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Public: 2,87 miliarde lei (față de 1,74 miliarde lei în 2025)

Ce ministere primesc bani mai puţini decât anul trecut

- Ministerul Muncii: 91,8 miliarde lei ( față de 99,24 miliarde lei în 2025)

- Ministerul de Externe: 1,6 miliarde lei (față de 1,68 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Dezvoltării: 22,8 miliarde lei (față de 28,9 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Sănătății: 22,78 miliarde lei (față de 26,15 miliarde lei în 2025)

- Ministerul Transporturilor: 42 de miliarde de lei (față de 43,6 miliarde lei în 2025)

Deficitul bugetar pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, fiind proiectat sã scadã la 5,1% din PIB în 2027, veniturile totale cresc la 36 % din PIB faţă de anul trecut, iar cheltuielile cresc cu aproximativ 55,5 miliarde lei, conform proiectului bugetului de stat pe 2026 făcut public marţi de Ministerul Finanţelor.

„Deficitul bugetar cash se estimează în anul 2026 la valoarea de 6,2% din PIB.

Luând în considerare nivelul prognozat al deficitelor bugetare pentru perioada 2026 – 2029, precum și prognozele curente a indicatorilor macroeconomici, estimăm că la sfârșitul anului 2026 ponderea datoriei guvernamentale brute se va situa la nivelul de 61,8% în PIB. Dacă se au în vedere activele financiare lichide, nivelul datoriei guvernamentale nete (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) se va situa la cca 51,5% din PIB”, se arată în document.

Creștere economică de 1% în 2026

Creșterea economică pentru 2026 este estimată la 1,0% luând în considerare faptul că impactul măsurilor de consolidare fiscală va fi mai accentuat în acest an și se va resimți cu precădere asupra consumului privat. Avansul economic se bazează pe contribuția următorilor factori:

În cadrul cererii interne, investițiile brute, cu o dinamică de 4%, vor reprezenta pilonul de susținere a creșterii economice, urmate de exportul net care va aduce un aport pozitiv de 0,5 puncte procentuale, în situația evoluției importurilor de bunuri și servicii cu un ritm inferior celui al exporturilor.

Pe latura ofertei, construcțiile vor continua să reprezinte cel mai dinamic sector din economie, susținut de continuarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, cu o rată a valorii adăugate brute (4,1%) net superioară produsului intern brut. Pentru industrie (0,5%) și sectorul serviciilor (0,4%) se prevede o redresare ușoară, evoluțiile acestora rămânând însă modeste.

„Pentru anul 2026, deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, fiind proiectat să scadă la 5,1% din PIB în 2027. Produsul Intern Brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026, respectiv la 2.182 miliarde lei în 2027”, a informat marți Ministerul Finanțelor.

Venituri de 36% din PIB

Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36,0% din PIB, reflectând atât măsurile de consolidare fiscală, cât și o îmbunătățire a colectării. Din acest total, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente – venituri fiscale, contribuții și alte venituri ale statului. Astfel, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei. Construcția bugetară are la bază venituri stabilizate și eficientizarea activității administrației fiscale.

În ansamblu, bugetul este construit astfel încât resursele suplimentare să fie orientate prioritar către investiții și absorbția fondurilor europene, în paralel cu continuarea consolidării fiscal-bugetare. Deși, pe fondul împrumuturilor acumulate în anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,4% din PIB, de la 50,5 miliarde lei la 60,8 miliarde lei, bugetul proiectează în condițiile reducerii deficitului absorbția unor cheltuieli cu investițiile care se ridică peste nivelul anului 2025, cu un nivel record de peste 160 miliarde de lei, cu precădere cele din fonduri europene.