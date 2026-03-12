Video A șaptea zi de protest al minerilor, la Târgu Jiu: „Jos Guvernul”. George Simion a mers în mijlocul manifestanților

Peste o sută de mineri au protestat joi, pentru a șaptea zi consecutiv, în fața sediului Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu, nemulțumiți de riscul pierderii locurilor de muncă. Manifestanții au scandat „Jos Guvernul” și „Hoții”. La protest a fost prezent și liderul AUR, George Simion, care a mers în mijlocul minerilor pentru a discuta cu aceștia.

Joi dimineață, unul dintre minerii aflați în greva foamei la București a fost transportat de urgență cu ambulanța după ce i s-a făcut rău. Ceilalți participanți la protest au declarat că au avut o noapte dificilă, dormind sub cerul liber, sperând la un răspuns favorabil din partea autorităților în privința angajaților „determinați”, potrivit Gorj Online.

Protestele au început săptămâna trecută, miercuri, când aproximativ 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă în fața sediului companiei, iar la un moment dat au blocat circulația pe strada din fața instituției.

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproximativ 1.500 de angajați, ale căror contracte de muncă sunt încheiate pe perioadă determinată, riscă să rămână fără loc de muncă începând cu luna aprilie.

Greva foamei la Ministerul Energiei

Nemulțumirile au ajuns și la Ministerul Energiei, unde 50 de mineri și energeticieni au declanșat miercuri, 11 martie, greva foamei, cerând soluții pentru menținerea locurilor de muncă.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA a transmis că situația este „profund îngrijorătoare” și a acuzat lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților”, se arată într-un comunicat al confederației.

Analiză de personal anunțată de conducerea companiei

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat, săptămâna trecută, că va realiza o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit datelor companiei, la data de 25 februarie, Complexul Energetic Oltenia avea aproximativ 7.800 de angajați, dintre care 1.945 lucrau în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

„Solicităm Guvernului României, Ministerului Energiei și tuturor factorilor decidenți să deschidă de urgență un dialog real cu reprezentanții salariaților și să identifice soluții concrete pentru evitarea unei crize sociale majore. Există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea și transformarea industriei energetice. Ceea ce lipsește este voința politică de a pune oamenii și comunitățile înaintea calculelor birocratice și a profitului”, a transmis Biroul Național al CNS Cartel ALFA.