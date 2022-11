Singurii absolvenți de Medicină din România care vor putea profesa în SUA și Canada. Care este universitatea acreditată

Singurii absolvenți de Medicină din România care vor putea profesa în SUA și Canada începând cu anul 2024 sunt cei care studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași.

Începând din 2024, absolvenții de medicină din România și din celelalte țări ale lumii care vor să urmeze o carieră în medicină în Statele Unite ale Americii nu vor putea să obțină certificarea ECFMG (Comisia de educație pentru absolvenții străini de medicină din SUA) decât dacă au urmat o universitate acreditată de World Federation for Medical Education (WFME).

Potrivit site-ului ECFMFG, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași care a obținut acreditarea WFME încă din decembrie 2020, pentru o perioadă de cinci ani, este singura instituție de învățământ superior medical din România ale cărei diplome pot fi recunoscute în SUA și Canada, scrie news.umfiasi.ro.

„Acreditarea WFME – cel mai important organism internațional de certificare a calității academice, va fi în curând o condiție eliminatorie pentru absolvenții de medicină care vor să studieze în Statele Unite ale Americii. Obținerea acestei acreditări pentru o perioadă de cinci ani a însemnat un efort substanțial din partea întregului corp academic și auxiliar al UMF Iași: am fost evaluați la sânge, de la curriculă, la infrastructură, la modul de predare, am primit recomandări, iar anul acesta WFMA a verificat dacă aceste recomandări au fost urmate. Suntem mândri că am reușit din timp să obținem această acreditare, pentru că este o dovadă de respect și responsabilitate pentru toți cei care au ales să studieze la Universitatea noastră”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Comisia de educație pentru absolvenții străini de medicină din SUA (ECFMG) este organismul care verifică dacă absolvenții de medicină din străinătate au îndeplinit standardele minime pentru educația medicală universitară.

De-a lungul timpului, ECFMG s-a concentrat pe evaluarea individuală a absolvenților, și nu pe cea a universităților. Cu toate acestea, ca răspuns la creșterea rapidă a numărului școlilor medicale din întreaga lume, cât și la creșterea migrației medicilor, ECFMG a decis în 2010 să instituie acreditarea școlilor medicale ca o cerință viitoare pentru certificarea ECFMG.

Mai exact, începând cu 2024, persoanele care solicită certificarea ECFMG vor trebui să fie studenți sau absolvenți ai unei școli medicale acreditate de o agenție recunoscută de Federația Mondială pentru Educație Medicală (WFME).

Prin această condiție, ECFMG urmărește să îmbunătățească calitatea, consecvența și transparența educației medicale universitare la nivel mondial.