„Marfă de casă. Primim avans pentru masa de Crăciun”. Țăranii se plâng că vând porcul „de țară” pe pierdere

Prețul pentru carnea de porc crescut în gospodărie încep să scadă, iar crescătorii încearcă să se asigure din vreme că nu vor rămâne cu animalul în ogradă. Creșterile costurilor cu furajele nu se reflectă în preț, se plâng țăranii.

În ciuda faptului că în magazine ofertele pentru carnea de porc sunt în toată perioada anului, iar prețul a ajuns sub cel al cărnii de pui și uneori sub al legumelor autohtone, pentru Crăciun un segment important din populație încă își dorește să savureze carne de porc crescut în gospodărie. Unii vor chiar să trăiască toată experiența tăierii porcului, alții doar să se asigure că au pe masa de sărbătoare „carne cu gust”.

Crescătorii de animale speră, la rândul lor, să vândă cu preț bun porcii crescuți alături de cei pentru consumul familiei și au deschis „sezonul de înscrieri timpurii”. Prețurile variază de la 15-18 lei/kg „în viu”, însă încep să scadă dramatic. Crescători din toată țara au postat anunțuri pe Internet și astfel se poate vedea tendința de scădere. Unii asigură inclusiv transport, alții se oferă să-l sacrifice și să-l tranșeze, fie cu un cost suplimentar, fie, dacă se înțeleg pentru un preț mulțumitor pentru ambele părți, în prețul cărnii.

„Porci pentru Crăciun crescuți doar cu furaje naturale. Asigur transport.” anunță un vânzător din Filiași, Dolj, afișând un preț de 15 lei/kg. „Purcei și porci între 30-250 kilograme. Primim arvună pentru Crăciun. 10 lei/kg” este anunțul unui crescător de animale din Dâmbovița care, la fel, se oferă să asigure și transport.

Din Mociu, Cluj, vine cu o ofertă pentru porcul crescut în gospodărie de 13 lei/kg pentru porcii foarte mari (care se vând mai greu, de unde și prețul mai mic/kg) și de 15 lei/kg pentru porcii de la 100 kg în sus. În Petricani, Neamț, un crescător cere 14,5 lei/kg (preț scăzut de la 17 lei/kg), în timp ce un crescător din Izvoru, județul Olt, cere 16 lei/kg (de la 17 lei/kg, prețul inițial).

În Hațeg, județul Hunedoara, se cere 17 lei/kg (de la 18 lei/kg) pentru porci care cântăresc între 130-150 kg, „crescuți în gospodărie, cu cartofi, uruială și lucernă”, iar în Bistrița-Năsăud, 16 lei/kg.

Din Bascov, Argeș, vine un anunț de vânzare cu un preț mult mai mic, doar 11 lei/kg, pentru porci „crescuți natural, calitate premium”, în vreme ce în Chișineu Criș, Arad, prețul anunțat este 11-12 lei/kg.

„Marfă de casă. Primim avans pentru masa de Crăciun”, anunță un alt crescător, din Dobrotești, Teleorman, care vinde porci între 90-170 kg și curcani între 8-15 kg.

Prețurile sunt comparabile cu cele de anul trecut, chiar ușor mai mici, însă siguri de acești bani vor fi doar crescătorii care au reușit să convingă deja cumpărătorii și, eventual, au încasat și un avans. Altfel, există riscul ca ținând la preț să rămână cu ei în ogradă și să reușească și mai greu să-i vândă în anul următor, când vor depăși 200-250 de kilograme și prețul obținut va fi mai mic.

„Este puțin, nu scoate nici mâncarea”

În magazine, prețul cărnii de porc variază, în funcție de tipul de carne și de magazin, între 18,5 lei/kg și cel mult 30 lei/kg, pentru diverse produse din carne de porc (pastramă, cârnați etc.) prețul fiind mai mare. În preajma Crăciunului, când cererea pentru carnea de porc crește în țara noastră, ofertele ar putea fi și mai bune. Este, de altfel, și teama crescătorilor de animale care constată că de la un an la altul cei care își mai permit să cumpere carne de porc crescut în gospodărie sunt din ce în ce mai puțini.

„Am avut o situație acum la mine în localitate. Pentru un porc de 300 kg a cerut 10 lei/kg, „în viu”. Cu cât este mai mare animalul, cu atât prețul este mai mic. Iar la prețul furajelor este puțin. Nu scoate nici mâncarea. A ajuns porumbul la 1,2-1,3-1,5 lei pe kilogram, față de anul trecut, când era 1 leu. Cu 35% mai mult au crescut cheltuielile. Dar nu se mai cresc, vă spun, nu se mai cresc porci, pentru că oamenii cumpără de la supermarket. Este diferență la gust, cel de fermă ajunge la greutate în patru luni, crescut cu altfel de furaje, pe când cel din gospodărie, în opt-ouă luni, crescut cu grăunțe, dar oamenii nu-și mai permit să cumpere. În situația asta, nu ne mai interesează decât prețul, pentru că totul se rezumă la bani”, a precizat Traian Gârtan, președintele Asociației Crescătorilor de Animale Slătioara.

Cei care încearcă acum să vândă porci și de 300 kg sunt cei care anul trecut, nemulțumiți de preț, au ales să-l mai țină un an în gospodărie.

„A ajuns și carcasa cu 25 de lei. Nu e un preț mare 25 de lei carcasa. Dacă vrea omul, îl taie și îl dă și jumătate de porc, dar la 25-27 de lei. Nu este un preț mare, este puțin mai mare decât în ​​supermarket. Dar gustul lui cred că se diferențiază. Toată lumea zice că e scump. Dar ce e bun e și scump. Acum, ce e bun trebuie să fie ieftin? Dar lumea nu mai are bani. Dacă anul trecut estimam că 25% din populație este interesată de porcul de țară, acum cred că am scăzut la 20%”, a adăugat Gârtan.

Sunt crescători care ar fi dispuși să accepte și plata în două-trei rate, mai spune Traian Gârtan, pentru că dacă nu vor reuși să vândă porcii până la 15-20 decembrie șansele scad să-i mai poată comercializa până la Crăciun.

Nu vor mai trece mulți ani până când va fi extrem de greu, în calitate de cumpărător, să mai găsești animale și păsări crescute în gospodărie, a apreciat fermierul. „Se întâmplă pentru că noi, fermierii, știm cum să ne facem treaba. Eu știu să-mi cresc animalul, dar eu vreau să am desfacere. Cred că extrem de mult ne-ar ajuta un program prin care să se pună la dispoziție abatoare mobile. S-a mai vorbit despre asta, dar nu s-a pus în practică. Sau alte programe prin care să fim susținuți să comercializăm. Eu, vă spun sincer, nu vreau niciun fel de subvenție pentru creștere, dar aș vrea să existe susținere, să existe programe, pentru comercializare, așa cum se întâmplă în alte state pentru toate sectoarele”, a mai spus Gârtan.

Pe de altă parte, cumpărătorilor le este extrem de greu să stabilească la prima vedere dacă porcul pe care intenționează să-l cumpere de la țărani este cu adevărat crescut în gospodărie în sistem clasic, sau este unul de fermă, cumpărat cu o lună înainte de a fi comercializat. Cine are astfel de suspiciuni ar putea afla în schimb istoricul animalului în fermă pe baza crotaliei înregistrate în baza națională de date și care oferă toate informațiile necesare.