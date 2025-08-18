A patra săptămână de proteste organizate de sindicatele din învățământ la sediul Ministerului Educației: „Plouă torențial. Noi rezistăm!”

Sute de sindicaliștii din învățământ s-au strâns din nou, luni, 18 august, în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, pentru a proteste față de măsurile care vizează educația anunțate de Guvernul Bolojan.

Sindicatele din învățământ au intrat în cea de-a patra săptămână de proteste la Ministerul Educației.

Pe o vreme ploioasă, protestatarii au cerut luni demisia ministrului Daniel David.

„Chiar și pe ploaie, suntem în fata Ministerul Educației - România. Demisia!”, a transmis, puțin după ora 10.00, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” , într-o postare, în direct, pe Facebook.

„Nu cedăm!”, au avertizat sindicaliștii.

Două ore mai târziu, protestatarii erau tot în fața Ministerului Educației.

„Plouă torențial. Noi rezistam!”, a transmis FSE „Spiru Haret”.

Bolojan: „Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României”

Amintim că premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au avut în urmă cu o săptămână, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

În cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare și efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educației, respectiv: creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație.

Prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere. „Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Bolojan a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.

„Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis, tot luni, Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret.