A început nebunia depunerii dosarelor pentru bursele școlare. Profesorii, nemulțumiți și nelămuriți: „De ce nu le fac cei din primării?” 

Profesorii, și așa extrem de nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în această vară, adaugă la listă implicarea lor în depunerea dosarelor pentru bursele sociale. În toate școlile începe „dosariada”.

În toate școlile urmează o perioadă încărcată pentru profesori, începutul de an școlar fiind și momentul depunerii dosarelor pentru bursele sociale. Profesorii sunt revoltați că, deși ministrul Daniel David a vorbit în trecut de faptul că bursele sociale ar fi normal să cadă în sarcina administrației locale, „capra cade tot pe" ei. Birocrația excesivă a fost semnalată de dascăli, inclusiv oficial, și anul trecut, atunci când au semnat și o petiție, solicitând să fie degrevați de sarcini care nu este normal să le revină lor.

Mulți profesori se întreabă dacă este legal să se ocupe ei de aceste aspecte și să depășească astfel programul de lucru de 40 de ore, iar discuțiile apar în contextul în care dascălii au fost aspru criticați că s-au revoltat pentru creșterea cu două ore a normei de predare, fiind acuzați că în fapt ar sta mult mai puțin de 8 ore, zilnic, la școală, cum face un angajat obișnuit.

Nemulțumirea dascălilor vizează nu doar timpul în plus pe care îl alocă unor astfel de sarcini, ci și faptul că sunt puși să analizeze și să controleze corectitudinea celor declarate de părinți în declarația pe propria răspundere privind veniturile înregistrate.

Dacă pentru bursele de merit (cele de reziliență și cele pentru olimpici nu au mai fost menținute în acest an școlar) nu este necesară depunerea dosarului, și nici măcar a unei cereri, lista fiind întocmită de către diriginte, ținând cont de condițiile din metodologie, pentru bursele sociale părinții sau aparținătorii legali ai potențialilor beneficiari trebuie să depună un dosar cu toate documentele aferente.

„Ne-am săturat de bursele astea. De ce acceptăm, de ce nu le fac cei din primării?”, se exprimă profesorii pe grupurile de pe rețele de socializare. „Ca și până acum, muncim în cele 40 sau peste 40 de ore, avem alta varianta???”, constată un alt profesor. „David e cel mai mare mincinos, dar sindicatele ar fi trebuit să insiste să nu mai ne ocupăm noi de dosarele de bursă socială, ar fi trebuit trecute la primării”, este o altă opinie, reamintindu-se că ministrul Educației, Daniel David, a declarat că gestionarea burselor sociale ar trebui să cadă în sarcina primăriilor.

„În opinia domniilor lor avem timp mai mult decât secretara”

Cei mai nemulțumiți sunt profesorii diriginți, care au obligația, potrivit metodologiei de acordare a burselor, ca alături de mediatorii școlari, acolo unde aceștia există, să transmită informațiile necesare către părinți.

„Art. 24. — (1) Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte informează toți părinții cu privire la condițiile și metodologia de acordare a burselor, în termen de 2 săptămâni de la începerea cursurilor.

(2) În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea și mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor și a altor forme de sprijin financiar de care pot beneficia elevii prin unitățile de învățământ.

(3) Calendarul și condițiile de alocare a burselor vor fi publicate la avizier și pe pagina web a unității de învățământ”, prevede Metodologia-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora.

Diriginții spun că în fapt li se cere să facă mai mult decât să transmită informația, fiind obligați să primească dosarele și să le verifice.

„Există o comisie pentru burse. Eu, ca dirigintă, nu fac niciun dosar. Le-am transmis părinților informația, ce trebuie sa adauge la dosar și dosarul să-l depună la secretariat pentru a fi verificat de comisie. La noi la școală, de ieri secretara școlii (cu acordul direcțiunii) i-a îndrumat pe părinți spre diriginți/ învățători fiindcă în opinia domniilor lor avem timp mai mult decât secretara”, semnalează diriginții.

„Suntem bătaia de joc a secretarului cu acordul directorului! Nu e treaba noastră să verificăm dosare și să completăm cereri, unii părinți au și asemenea pretenții”, întărește un alt profesor.

„Suntem cititori de gânduri, mentaliști”

Dincolo de faptul că diriginților li se pun în sarcină responsabilități care nu le revin, aceștia au și o listă lungă de neclarități. Sunt spețe pe care nu știu cum să le rezolve și ce informații să le transmită părinților. Un profesor întreabă dacă elevul care are un părinte decedat, iar părintele în viață s-a recăsătorit, beneficiază de bursă socială care se acordă copiilor orfani. Altul nu înțelege cum verifică veniturile declarate de către părinți dacă în metodologia de anul acesta „nu mai scrie ca trebuie verificate cu Patrimven”. „Suntem cititori de gânduri, mentaliști”, vine repede un răspuns. „Ne uităm în ochii lor cu atenție. Poate apare acolo venitul impozabil. Că ei sigur uită să declare orele suplimentare, bonurile de masă și jocurile de noroc”, întărește un alt cadru didactic. Alți profesori sar în apărarea colegilor lor de la contabilitate și spun că ar fi imposibil ca aceștia să se ocupe singuri de toate dosarele. „La noi e doar unul. Ce sa facă mai întâi? Apoi, dacă le face, vă asumați? Că, dacă faceți parte din comisie, semnați pentru corectitudine și verificarea informațiilor”, li se atrage atenția celor care ar vrea să scape de corvoadă.

„În ce calitate să stau eu să calculez venitul obținut, să-l împart la membrii familiei, etc? Eu îmi asum tabelul pentru bursele de merit pe care-l realizez până la ora 16.00, îl scot la imprimanta din clasă, îl semnez, înregistrez, atașez conturile IBAN și copiile CI și gata”, răspunde un alt profesor-diriginte cum are de gând să acționeze.

Cine verifică până la urmă datele în PATRIMVEN, când se transmit absențele astfel încât acestea să fie luate în calcul pentru bursa aferentă lunii în care au fost înregistrate, până când pot fi acestea motivate, alături de alte și alte întrebări sunt chestiuni dezbătute în această perioadă. Se invocă articole din metodologie, se combat soluții propuse, semn că metodologia lasă și în acest an loc de interpretări, ceea ce va duce, foarte probabil, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, la solicitarea de clarificări pentru o aplicare uniformă a normelor.

Munca prestată ca membru în astfel de comisii este „din pasiune”, nici nu se pune problema de plata unor ore suplimentare, amintesc profesorii, iar de aici se pornesc alte comentarii. „Dosare de bursă, dosare pentru rechizite, ore pentru învățare remedială, vor urma situații - părinți plecați/veniți, orfani etc.” se face inventarul altor activități neretribuite suplimentar pe care cadrele didactice le prestează

Dosarele pentru bursa socială se depun în primele 25 de zile de la începutul anului școlar, în timpul anului școlar intervenind modificări în lista beneficiarilor doar în situații speciale.

De ce burse mai beneficiază elevii în acest an

Comparativ cu anul școlar 2024-2025, în acest an școlar vor fi mult mai puține burse acordate. Au fost excluse bursele de reziliență, care se acordau elevilor cu media peste 7, iar bursele de merit au fost limitate la doar 15% dintre elevii clasei (comparativ cu 30% burse de merit și de reziliență anul trecut). De asemenea, elevii care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale nu mai beneficiază nici aceștia de burse speciale. Excluse din discuțiile inițiale, au fost menținute în cele din urmă și pentru acest an bursele tehnologice, care se acordă elevilor de la școala profesională care frecventează cursurile și înregistrează nota 10 la purtare. În vigoare în anul școlar 2025-2026 sunt și bursele pentru mame minore.

De menționat că bursele sociale nu se pot cumula, chiar dacă elevul se încadrează în mai multe situații care pot determina acordarea acestui tip de bursă. În schimb, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit și cu bursa socială. De asemenea, bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, iar bursa socială se poate cumula cu cea de merit. Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot beneficia de bursă de merit/tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială, așa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mai prevede metodologia de acordare.

De la 10 absențe nemotivate acumulate într-o lună nu se mai primesc: bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

„În cazul în care atingerea sau depășirea pragului de 10 absențe este în legătură cu motive medicale, elevul sau părintele/reprezentantul legal al acestuia va prezenta actele pe baza cărora se face motivarea absențelor, în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului, în scopul restabilirii dreptului la bursă. În situația în care, în funcție de momentul efectuării plății bursei, nu a fost posibilă acordarea bursei în urma motivării absențelor din luna respectivă, plata acesteia se poate efectua odată cu plata burselor pentru luna următoare”, se arată în actul normativ citat. Decizia de suspendare a bursei de merit, bursei sociale, respectiv a bursei tehnologice se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Un alt aspect important menționat în metodologie este acela că nu este necesară certificarea/autentificarea la notar a declarațiilor pe propria răspundere, precum și a celorlalte documente doveditoare pe care elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori le depun la Comisia de management al burselor în vederea acordării burselor sociale. Dacă în urma verificării datelor declarate de către părinți se constată neconcordanțe sau se ridică semne de întrebare, școala poate solicita primăriei efectuarea unei anchete sociale.

Bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiționată de depunerea unei cereri. Elevii transferați în timpul cursurilor anului școlar vor fi adăugați pe lista de beneficiari de bursă de merit, fără eliminarea altor beneficiari, dacă au media mai mare sau egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.