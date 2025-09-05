Burse școlare 2025-2026. Condițiile pentru bursa de merit și cea socială, conform noii metodologii

Guvernul a aprobat în septembrie metodologia-cadru de acordare a burselor școlare 2025-2026, după ce sistemul a fost modificat prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Aceasta abrogă vechiul articol din Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar și reduce tipurile de burse de la cinci la trei, la care se adaugă o categorie specială.

Astfel, începând cu anul școlar 2025-2026, elevii pot beneficia de:

bursa de merit – 450 lei/lună;

bursa socială – 300 lei/lună;

bursa tehnologică – 300 lei/lună;

bursa pentru mamele minore – 700 lei/lună.

„Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este: a) pentru bursa de merit – 450 lei/lună; b) pentru bursa socială – 300 lei/lună; c) pentru bursa tehnologică – 300 lei/lună.” (Art. 7, Metodologia-cadru)

Criteriile pentru bursa de merit în anul școlar 2025-2026

Bursa de merit are rolul de a recompensa performanța școlară și rezultatele obținute la concursuri și olimpiade. Pot beneficia de ea maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu.

Condițiile principale sunt reglementate prin Art. 8 din Metodologie:

„(1) Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.”

„(4) Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare (…) sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.”

„(7) Bursa de merit se acordă şi sub condiţia ca elevul beneficiar să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul «foarte bine» la purtare, la finalul anului şcolar anterior.”

Pe scurt, bursa de merit se acordă automat, nu pe bază de cerere, și include:

- elevii cu medii peste 9,00;

- elevii admiși la liceu cu premii la olimpiade naționale/internaționale;

- elevii cu note egale cu ultimul beneficiar din procentul de 15%.

Prin urmare, toți elevii aflați la egalitate de medie vor primi bursă, chiar dacă procentul de 15% va fi depăşit.

Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii pentru a solicita bursa socială

Bursa socială sprijină elevii din familii cu venituri reduse sau care se află în situații speciale (orfani, cu afecțiuni medicale, familii monoparentale).

„Art. 12. Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar.”

Criterii principale pentru bursa socială:

Venituri: „elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie (…) mai mic de 50% din salariul minim net pe economie” (Art. 12 alin. 1 lit. a).

Situații familiale: orfani de unul sau ambii părinți, elevi aflați în plasament.

Probleme medicale: dizabilități, afecțiuni oncologice sau cronice.

Alte situații: familii care primesc venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016.

„(2) Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii (…) depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.”

Pe lângă aceste criterii, și beneficiarii bursei sociale trebuie să fi avut media 10 la purtare în anul școlar anterior.

Tipuri de burse care au fost desființate din 2025

Reforma burselor școlare a dus la eliminarea unor categorii de sprijin acordate anterior. Conform Legii 141/2025:

- bursele de excelență olimpică au fost desființate;

- sistemul burselor a fost simplificat, rămânând doar patru tipuri: de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore.

Această schimbare are ca scop uniformizarea criteriilor și reducerea diferențelor între școli, după ce, în trecut, unitățile de învățământ puteau stabili criterii suplimentare.

Noile burse școlare 2025-2026 reflectă o dublă direcție: stimularea performanței (prin bursele de merit) și sprijinirea elevilor vulnerabili (prin bursele sociale și cele pentru mame minore).

Totuși, eliminarea burselor de excelență olimpică a generat discuții în mediul educațional, pentru că performanțele la nivel internațional nu mai sunt răsplătite printr-o bursă dedicată, ci doar prin includerea în categoria burselor de merit.